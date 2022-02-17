Hepsiburada ve Yapı Kredi'den kadın girişimcilere yeni destek

Yapı Kredi ve Hepsiburada kadın girişimcilere destek için güçlerini birleştiriyor. Girişimci kadınlara bankacılık ürünlerinde avantajlar sağlayacak bu yeni güç birliği ile hedef, zorlu pandemi döneminde üretim ekosisteminin geliştirilmesine ve girişimci kadınların e-ticarette güç kazanmalarına tam destek olmak. Bu yeni iş birliğiyle girişimci kadınlar, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile sunduğu pek çok avantajın yanı sıra, finansal ihtiyaçlarını karşılama fırsatından da yararlanabilecek.

İş birliği kapsamında Yapı Kredi, işini Hepsiburada aracılığı ile e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlara 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanıyla 250 bin TL’ye kadar finansal destek sağlayacak. Hepsiburada’dan alacakları ödemeleri Yapı Kredi hesaplarına taşıyan girişimci kadınlar, kendilerine tanınacak bu finansman olanaklarının yanı sıra, internet ve mobil bankacılık kanallarında 1 yıl boyunca geçerli masrafsız 50 adet EFT ve 150 adet havale işlemi, ücretsiz 25 yapraklı çek karnesi, World Business Kart yeni taleplerinde ilk 2 yıl kart üyelik ücreti muafiyeti ve kartın ilk ayında yapılacak alışverişlerde faizsiz 4 taksit imkanına da kavuşacak. Yine Hepsiburada’nın iş ortağı kadın girişimciler, tüm bunlara ek olarak personel maaşlarını Yapı Kredi’ye taşımaları halinde de yıllık 660 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi avantajlarından yararlanabilecekler. Hepsiburada ve Yapı Kredi bu yeni iş birliğiyle, zorlu pandemi döneminin girişimci kadınlar üzerindeki finansal etkilerinin en aza indirilmesine fayda sağlamayı hedefliyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul, Yapı Kredi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece savunmakla kalmayıp, bunun için her alanda öncü çalışmalara da imza attıklarını belirtti. Şakul, Hepsiburada ile yeni güç birlikleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

‘‘Dünyanın her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yolu, toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor. Bunun için Yapı Kredi olarak kadınları her alanda destekleyen proje ve iş birliklerine imza atıyoruz. Bu yaklaşımla ülkemizin geleceğine de yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla var olması, ekonomik ve sosyal olarak daha fazla güçlenmesi, geleceğimiz için çok önemli. Son olarak Hepsiburada ile yaptığımız iş birliği sayesinde iş hayatında kadınları güçlendiren çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırdık. Böylece ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışımızla e-ticaret alanında iş yapan girişimci kadınlara desteğimizi artırdık. Girişimci kadınların sürdürülebilir gelişmelerini desteklediğimiz ve işlerini büyütmelerine imkân tanıyabildiğimiz için son derece mutluyuz. Gelecek yıllarda da kadınların, hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”

İş birliği hakkında konuşan Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, “Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. Yapı Kredi ile başlattığımız yeni iş birliğimizden memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkânlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.