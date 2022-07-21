Hepsiburada'dan müşterisine 1 milyar TL’lik avantaj

Hepsiburada, Premium üyelik modeliyle müşterilerine 1 milyar TL’lik fayda yaratmayı hedefliyor.

Şirket Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın ve Cem Yılmaz’ın katılımıyla düzenlediği basın toplantısıyla üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium’un detaylarını paylaştı. Emirdağ, Hepsiburada Premium’u, üyelerinin hayatlarını kolaylaştıran, onlara ek avantajlar sağlayan ve sorunlarını çözen inovatif bir online alışveriş deneyimi olarak tanımladı.

Müşterilerin öncelikle ücretsiz kargo ve montaj hizmetlerini benimsediklerini söyleyen ve aynı gün teslimat, randevulu teslimat, ertesi gün kapında, kapıda iade gibi hizmetlerin sektöre getirdikleri kargo yenilikleri olduğunu hatırlatan Emirdağ, “Ar-Ge merkezimizde teslimat konusunda inovasyonlar da yapıyoruz. İnovasyon yolculuğumuz hiç bitmeyecek, devam edeceğiz” dedi.

Premium’da müşteriye devamlı avantajlı imkanlar sunmayı planladıklarını söyleyen Emirdağ, “Kargo maliyetleri son dönemde artıyor. Ancak biz müşteriye ve satıcılarımıza yüklenmeden çözmeye çalışıyoruz. Teknolojik altyapımızla veriyi doğru kullanarak verimlilik yaratıyoruz. Lojistik altyapımızda iki ayrı alanımız var birisi büyük tonajları ürünleri taşıdığımız HepsiJetXL ve günlük alışverişleri taşıdığımız HepsiJet. 81 ilde faaliyet gösteren altyapıya sahibiz. Bu bize lojistik avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Emirdağ, yayınlanan e-ticaret yasağıyla ilgili olarak ise şunları anlattı: “Biz de her oyuncu gibi anlamaya çalışıyoruz. Dünyada örnekleri olduğu gibi sektöre düzenlemeyle frenleme getirilmesini anlayışla karşılıyoruz. İlk izlenimimiz tekelleşmeyi önleyen, adil ve şeff af bir düzenleme ihtiyacını karşıladığını görüyoruz. Bu kanunun diğer ülkelerde olduğu gibi bu sektörün tekelleşmeye engelleyici sağlıklı bir pazar olmasını sağlamak gibi bir niyeti olduğunu görüyoruz. Yerli ve düzenlenmiş sağlıklı bir pazar yerli ve yabancı yatırımcıların aradığı bir şey. Detaylarını oturup çalışmak lazım.”

Cem Yılmaz sahne aldı!

Hepsiburada’nın reklam yüzü olan Cem Yılmaz, senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı 5 ayrı Hepsiburada Premium reklam filmi ile ilgili de bilgi verdi. Hazırlık aşamasında tam bir takım çalışması yaptıklarını, ürün geliştirme sürecine kadar tüm detayları, ayrıcalıkları sorup öğrendiğini belirtti.

Aktif bir Hepsiburada kullanıcısı olduğunu belirten Cem Yılmaz, son siparişinin el ve ayak maskesi olduğunu söyledi.