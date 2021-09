İklim krizini durdurmak G20’nin elinde

Didem ERYAR ÜNLÜ

World Resources Institute (WRI) ve Climate Analytics tarafından yapılan yeni araştırma, G20 ülkelerinin Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefini ulaşılabilir kılmak için oynaması gereken çok önemli rolü gözler önüne seriyor.

“Farkı kapatmak: G20 iklim taahhütlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama üzerindeki etkisi” (Closing the gap: The impact of G20 climate commitments on limiting global temperature rise to 1.5°C) başlıklı rapora göre, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 75’ine sebep olan G20 ülkeleri, 2030 yılı için iddialı, 1,5 derece hedefi ile uyumlu emisyon azaltım hedefleri belirler ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşırsa, yüzyılın sonundaki küresel sıcaklık artışı 1.7 dereceye ye kadar sınırlandırılabilir.

2030 hedeflerinin güçlendirilmemesi durumda, ülkelerin 2030’dan sonra maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak keskin emisyon azaltım uygulamalarına gitmeleri gerekiyor. Bu sebeple ülkelerin 2020’lerde emisyonlarını hızla frenlemesi gerektiği belirtiliyor. Gelişmiş ülkelerin ayrıca, dünyanın Paris Anlaşması’nın iklim hedeflerine ulaşması için gelişmekte olan ülkelere finansmanı desteğini önemli ölçüde artırması gerekiyor

2,4 derecelik sıcaklık artışı

Climate Action Tracker ve National Pathways Explorer’dan alınan veri ve analizlere dayanan bu rapor, yüzyılın sonuna kadar dünyada 2,4 derecelik bir sıcaklık artışını işaret ediyor. Bununla birlikte, G20 ülkeleri tarafından halihazırda bazı iyileştirmeler planlanıyor: G20 ülkeleri açıkladıkları, ancak uygulamaya geçirmedikleri ek hedeflerini tam olarak yürürlüğe koyarsa, sıcaklık artışı 2,1 derece ile sınırlandırılabilir. Bu aslında önemli bir ilerleme; ancak Paris Anlaşması’nın 1,5 derece sıcaklık hedefini karşılamak için hala yeterli olmaktan uzak.

Aradaki bu farkın nasıl daraltılabileceğini değerlendirmeyi amaçlayan rapor, gelişmiş ülkeler için gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha hızlı ilerleyecek bir zaman çizelgesi göz önünde bulundurarak, tüm G20 ülkelerinin 2030 emisyon azaltım hedeflerini 1.5 derece hedefi ile uyumlu hale getirmesi ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşması durumunda, sıcaklık artışı etkisini modelliyor. Rapor, yalnızca büyük ekonomilerin etkili adımları ile küresel sıcaklık artışını 2,4 dereceden 1,7 dereceye düşürülebileceğini ortaya koyuyor. Bu, G20 ülkelerinin 1,5 derece hedefi ile uyumlu emisyon azaltım hedefleri ve net sıfır hedeflerinin, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamaya giden yolun dörtte üçünü karşılayabileceğini gösteriyor.

Gelişmekte olan ülkelerin de harekete geçirilmesi gerek

Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefine nihai olarak ulaşmak için, uluslararası havacılık ve denizcilikten kaynaklanan emisyonları dizginlemeye yönelik çabalara ek olarak, G20 üyesi olmayan ülkelerde de iddialı eylemlere ihtiyaç var.

Gelişmekte olan ülkeleri iddialı adımlar atmaya teşvik etmek için, gelişmiş ülkelerin emisyonları azaltma, iklim etkilerine karşı direnç oluşturma adına politika ve projeleri finanse edecek mali desteği önemli ölçüde artırması gerekecek.

Climate Analytics CEO’su Bill Hare, “Glasgow’da gerçekleşecek İklim Zirvesi öncesinde, G20 hükümetleri, 2030 yılına kadar küresel emisyonları yarıya indirmek için çok daha güçlü adımlar atmayı ve iklim finansmanı için masaya para koymayı taahhüt etmeli” diyor.

Türkiye henüz güncellenmiş iklim hedeflerini sunmadı

Bugüne kadar ABD, Arjantin, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada, beş yıl önce sundukları ulusal katkı beyanlarına kıyasla 2030 emisyon azaltım hedeflerini güçlendiren ülkeler konumunda. Japonya, Güney Afrika ve Güney Kore ise bu yıl içinde hedeflerini güçlendirme planlarını açıkladı. Küresel sera gazlarının yüzde 33’ünden sorumlu olan Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye henüz güncellenmiş iklim hedeflerini sunmadı. Bu arada, Avustralya ve Endonezya, 2015 yılında sundukları sera gazı emisyon azaltım hedeflerinin aynısı olacak şekilde güncellenmiş iklim hedefleri sundu. Daha da kötüsü, Brezilya ve Meksika, önceki hedeflerine kıyasla daha yüksek emisyonlara izin verecek planlar sundu. Rusya, mevcut durum senaryosundan daha yüksek emisyonlara izin verecek bir hedef sundu.