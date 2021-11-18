İSO’dan sürdürülebilir dünya için 120 bin fidan

İstanbul Sanayi Odası (İSO), gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla 2019 yılında 20 bin fidan ile başladığı ağaçlandırma çalışmasını bu yıl daha da genişleterek 120 bin fidanlık “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” ile sürdürdü.

İSO’nun Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirdiği hatıra ormanının ağaç dikim töreni, Çatalca-Baklalı bölgesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün burada dikilen her fidanın bir öğrenciyi ve bir öğretmeni temsil ettiğini, gün gelecek buraya gelerek ne mütevazı başlangıçlarla bu ormanı oluşturulduğunu da konuşabilmeyi umduğunu söyledi. Konuşmasında üç yıldır İSO ile yürüttükleri Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi’nin çok verimli sonuçlara doğru gittiğini vurgulayan Bakan Özer, geleceğimizin teminatı öğrenciler ile gerçekleştirilen bu etkinliğin de bu projenin bir parçası olduğunu belirtti.

Özer, “Projemiz giderek çeşitlenmeye ve filizlenmeye başladı. Geldiğimiz noktada mesleki eğitimi yeniden yola koymak ve Türkiye’nin önünde çok önemli adımlar atmasını sağlamaya devam ediyoruz. İş dünyamız artık mesleki eğitim öğrencilerinin mezun olmasını beklemiyor. Müfredatı birlikte güncelliyoruz, istihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin heyecanını taşıyoruz” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Bugün hayatın iki önemli unsurunu birleştiriyoruz. Birincisi gençler yani yarınlarımızın geleceği, Türkiye'mizin geleceği. İkinci unsur; dünyamız, bizden sonraki nesillere emanet etmemiz gereken yerküremiz. Yaşadığımız sel felaketleri, orman yangınları ve aşırı iklim değişiklikleri, bize emanet edilen dünyayı yarınlara taşımak ve sizlerin çocuklarına bize emanet kalandan daha sağlıklı şekilde taşımak görevini bize yüklüyor” yorumlarını yaptı.

Bahçıvan, “Bugün 120 bin tane fidan dikiyoruz. 50 bini bu bölgede, 50 bini Şile’de 20 bini de Beykoz’da. İstanbul’da bulunan öğrencilerimiz bulundukları okul çevresinde çok rahatlıkla ‘benim de bir fidanım var’ diyebilecekler. Bugün dikilecek fidan sizleri ifade ediyor. O fidanlar geliştikçe Türkiye’nin tabiatı gelişecek, suyu artacak, iklimi düzelecek. Sizler geliştikçe bizim umudumuz yeşerecek. O fidanlar sizsiniz, gelecek sizsiniz. Ormanları ve Türkiye’yi size emanet ediyoruz” şeklinde konuştu.