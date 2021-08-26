Kadın girişimci güneş enerjisi santrali ile 4 mahallenin enerjisini üretiyor

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Rana Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirerek bir işletme kurmak istedi. Kadın girişimcilere sağlanan devlet desteklerini araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55’ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı. Karçaaltıncaba’nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi.

Tesisi büyütmek istiyor

Rana Karçaaltıncaba, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi’nde güneş enerjisi santrali kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurduğunu, aldığı destekle kurduğu santralde 2 aydır elektrik üretimi yaptığını söyledi. Ürettikleri enerjinin, elektrik dağıtım şirketi üzerinden çevredeki hanelere ve iş yerlerine verildiğini anlatan Karçaaltıncaba, şunları kaydetti:

“Proje, bir yıldır sürüyor fakat tesisimizin aktif olarak elektrik üretimi yapması yaklaşık 2 aylık bir süreç. 2 aydır burada faaliyetteyiz. Civardaki dört yerleşim biriminin 2 aydır tüm elektrik ihtiyacını biz karşılıyoruz. Burası 1 megavatlık bir enerji tesisi. 3 bin 60 panelden oluşuyor. Bu paneller aracılığıyla güneşten aldığımız enerjiyi, elektrik enerjisine çevirerek yenilenebilir enerji üretiyoruz.”

Tesisi büyütüp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Karçaaltıncaba, “Hedefimiz Konya havzasında tarımsal olarak değerlendirilemeyen bütün arazileri hem kendimiz hem de paydaşlarımızla beraber değerlendirmek, ülkemizin tarımsal açıdan verimsiz topraklarını verimli halde kullanabilmek. Bu konuda ilerleyerek enerji sektörünün öncü firmalarından olmak en büyük hayallerimiz arasında” diye konuştu.

“Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum”

Karçaaltıncaba, kadınların iş hayatında ve her sektörde çok başarılı olabileceğine inancının tam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum. Kadın, her şeyden önce annedir. Anneliği yapabilen kadının, iş hayatında başarılı olmaması zaten düşünülemez. Bu konuda devletimizin verdiği desteklerin kadınlar tarafından sıkı bir şekilde araştırılmasını ve takip edilmesini rica ediyorum” dedi.