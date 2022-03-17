Kadınlar, sosyal ticaretle başarı hikayeleri yazıyor

Kadın girişimciler, dünya çapında en hızlı büyüyen girişimcilik kategorisini temsil ediyor. Teknoloji dünyayı birbirine yakınlaştırırken, kadın girişimcilerin kurduğu küçük işletmelerin büyümesine ve yerel işletmelerin sınırları aşmasına yardımcı oluyor. Facebook ve Instagram gibi sosyal ticaret platformları kullanan kadın girişimciler, işletmelerini de büyütüyor. Kadınların ilham verici hikayelerini kendilerinden dinledik.

Gözde Benet tarafından kurulan Bohemtolia, Anadolu’nun tarihteki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarının hikayesini anlatan bir ev dekorasyon markası. Gözde Benet, kurumsal hayatta 10 yıl geçirdikten sonra Anadolu topraklarına mal olmuş anlatılara, sanata, el işçiliğine sahip çıkmak ve nesilden nesile aktarılmalarını sağlamak amacıyla yola çıktı. Türk kadınının gücünden, sabrından ve yaratıcılığından ortaya çıkan her türlü el emeğinin Anadolu kültürünü tanımlamasını isteyen Bohemtolia markası ile bu kültürü dünyaya tanıtmak için yolculuğuna devam ediyor. Bohemtolia, Anadolu'nun kolektif hafızasını gelecek kuşaklara aktarmaya destek olurken bohem ev dekorasyon ürünlerini ve aksesuarlarını kadın üretici ve zanaatkarlara ürettirerek de sürdürülebilir kalkınma sağlıyor. Bugün Facebook Business Manager üzerinden Cross Borders çözümlerini kullanarak ürünlerini yurtdışına ulaştırma imkanı bulduğunu söyleyen Gözde Benet, internet sitesinin altyapısını Facebook Shops’a bağlayarak oluşturduğu dükkan sayesinde de erişim ve satışa dönüş oranlarını artırıyor. Girişimciliğin inişli çıkışlı bir yolculuk olduğuna inanan Benet, genç kadın girişimcilere sadece girişimin işleyişine odaklanıp faydalı olabilecek networklerde yer alma fırsatlarını ıskalamamalarını ve zorlandıkları zamanlarda dışarıdan bir gözle profesyonel şekilde içinde bulunduklarını durumu değerlendirmelerini tavsiye ediyor.

Ilgın Özdemir Yazgan tarafından 2017 yılında kurulan Accouchée, annelere, sosyal ve profesyonel yaşamlarına aktif olarak devam edebilmeleri için üst kalitede hamilelik ve emzirme kıyafetleri sunan bir giyim markası. Başarılı marka yönetimi sayesinde Accouchée’nin, 2019 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın destek kapsamına aldığı 50 markadan biri olmasını sağladı. Yazgan, her şeyin güçlü ve mutlu bir anne ile başlayacağına ve ancak annelerin yetiştireceği çocukların dünyayı değiştirebileceğine inanıyor.

Simya Evi’nin hikâyesi, 2017 yılında Peykan Nebioğlu’nun artık kimyasal içermeyen kozmetik ürünler kullanmak istemesiyle başladı. Peykan, birçok uluslararası denetim şirketinin Türkiye ve Doğu Avrupa operasyonlarını yönettiği kurumsal kariyerinin ardından, eczacı annesiyle birlikte çok uzun zamandır kendi kullandığı deodorant, saç bakım yağı ya da vitrinlerde gördükleri herhangi bir serumu evde amatörce üretirken bu ilgi alanını bir girişime dönüştürme fırsatı elde etti. Simya Evi adında ve sadece yakın arkadaşlarının üye olduğu bir Facebook grubu kurarak anti-aging etkisi olan ürünlerden aromaterapi parfümlerine birçok farklı ürün hakkında geri bildirim almaya başladı. Zamanla büyüyen Facebook grubu, bir işletme olarak satış yapmaya hazır duruma geldiklerinde hedef kitlelerinin belirli olmasını sağladı. Peykan, genç kadın girişimcilere vereceği en iyi tavsiyenin sürdürülebilir ve dünya kaynaklarını en az kullanan ürünü tespit ettikten sonra sosyal medyayı etkin kullanmayı öğrenmek olduğunu söylüyor.