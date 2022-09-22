Karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz?

Helin KAYA

Gıda israfından kaçının

Yapılan araştırmalara göre 1 yılda 1,3 milyar ton gıdayı çöpe atıyoruz. Bu oranın ekolojik düzene zararı oldukça fazla fakat en aza indirgemek tamamen bizim elimizde. Evlerde ihtiyacınız olduğu kadar yiyecek tüketerek gıda israfının önüne geçebilirsiniz.

Kurutma makinelerinden kaçının

Özellikle günümüzde pratik olduğu gerekçesiyle evlerde yerini alan çamaşır kurutma makineleri, karbon ayak izinin büyümesindeki en büyük sebeplerden yalnızca biri. Kurutma makineleri, içerisindeki havanın doğrudan dışarıya çıkmasına neden olarak doğaya önemli miktarda mikroplastik yayılmasına yol açıyor. Sadece biraz daha zaman ayırarak güneşin doğal ısıtıcı etkisinden yararlanıp kuruttuğunuz çamaşırlarınızla tüm bunların önüne geçebilmeniz mümkün.

Havalandırma sistemlerini kullanmayın

Evlerinizde daha konforlu vakit geçirmek ve temiz hava akışını sağlamak için klima ve havalandırma sistemlerine ihtiyacınız yok. Bunun yerine belirli aralıklarla pencerenizden temiz hava akışını evinize çekebilir veya evlerinizde özellikle bambu, kaktüs gibi bitkiler yetiştirerek kendinize temiz alan oluşturabilirsiniz. Özellikle bambu ve kaktüs gibi bitkiler karbondioksit fazlalığını emerek size ve çevreye daha duyarlı bir yaşam sunar.

Mutfağınızda doğada çözünen ürünlere yer verin

Mutfaklarınızda keyifle yemek yaparken ekolojik sisteme de fayda sağlayabilirsiniz. Yeniden kullanılabilir gıda saklama çantaları, doğada çözünen çöp poşeti torbaları, pişirme kağıtları ve streç filmler ile plastik pipetler yerine kullandığınız yıkanabilir pipetlerle hayatınızı kolaylaştırırken doğa içinde bir iyilik yapmış olursunuz.

Su tüketiminde duyarlı olun

Gelecek yıllarda su kıtlığı yaşayacak olmamız maalesef kaçınılmaz gözüküyor ve bu dünya için kırmızı alarm demek. Yaşamın gerekliliği için su temel bir ihtiyaç. Bu nedenle her bir damlası için gerekli özeni göstermemiz gerekiyor. Su arıtmaları, sensörlü mutfak başlıkları, su tasarrufl u duş başlıkları gibi pek çok aletten yararlanarak bu israfın önüne geçebilmek hepimizin elinde.