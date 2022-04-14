Kargoda hacim büyüyor

FedEx günde 17 milyon paket taşıyor

● Türk firmaları ile iş birliği fırsatları yakaladıklarını ve bunun da kendileri için çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan FedEx Başkan Yardımcısı Daniel Vines, World Ecom Expo’da yaşanan yoğunluğun ve etkinliklere katılımın çok güzel bir noktada olduğunu açıkladı. Vines, şunları ekledi: “FedEx olarak, filomuzda bulunan 695 uçak ve 210 bine yakın araç ile günde 17 milyon paket taşıyoruz. E-ticaret ve e-ihracat geleceğin merkezinde yer alıyor. World Ecom Expo’da Türk firmaları ile işbirliği fırsatları yakalıyor olmak bizim için çok büyük bir değere sahip.”

Aras Kargo günde 2 milyon paket işliyor

● E-ticaret dünyası ile 2016 yılında tanıştıklarını söyleyen Aras Kargo Genel Müdür Yardımcısı Cem Oğuz, şunları kaydetti: “ E-ticaret uçtan uca bir kavram. Nereye gitmek istediğimize kendimiz karar vermedik, müşterilerimize sorduk ve aldığımız cevaplar çerçevesinde bir süreç ilerlettik. E-ticaret firmalarına sunduğumuz hizmetlerin gelişimi bizler içinde oldukça büyük bir öneme sahip. Geçen yıl 2 milyon talep aldık ve aynı gün işledik. Bu yeni dönemde iade entegrasyonu çok büyük öneme sahip oldu. E-ticaretin gitgide büyüyor. KOBİ’lerde olduğumuz gibi evden satış yapan girişimciler ile de entegre olmalıyız.”

UPS 220 ülkede 98 milyar dolar gelir sağladı

● UPS Ülke İş Geliştirme Müdürü Gurur Eralp, geçen yıl hizmet verdikleri 220 ülkede yaklaşık 98 milyar dolar gelir elde ettiklerini ifade ederek, “İstanbul’dan dünyanın 220 ülkesine teslimat hizmeti sunuyoruz. E-ihracat bizler içinde oldukça önemli bir başlık. Hizmet verdiğimiz ülkelerde 225 milyar dolar ihracat kapasitesi var. Elbette bununla beraber e-ticaret kapasitesi de oldukça büyüdü” dedi.

E-TİCARETİN PAYI ARTTI, YÜZDE 60'A ULAŞTI

E-ticaretin en önemli sorunlarının biri olan kargo hizmetleri son yıllarda okdukça gelişti. 2020'de tüm gönderiler içinde e-ticaretin payı yüzde 60'a ulaşırken, kargo sektöründe istihdam artışı yüzde 65 oldu.