KOBİ’lere global pazaryerlerinde satış fırsatı

ÖZGE YAVUZ

E-ihracat son dönemin en popüler alanlarından biri. KOBİ’ler dünyanın ünlü pazaryerlerine ürünlerini satarak, e-ihracat hacimlerini genişletebiliyor. Amazon’dan Aliexpress’e birçok pazaryeri, Türk ürünlerine ayrı bir ilgi gösteriyor. Avrupa, Rusya ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda, Türk ürünlerinin kalitesine duyulan güven fazla olduğu için, bu online pazar yerleri, ürünleri tanıtırken ‘Made in Turkey’, ‘Ship from Turkey’ gibi ibareler kullanıyor. Peki bu sitelerde ürün satabilmek için KOBİ'ler neler yapmalı?

Ürün yelpazesi genişliyor

NeSatilir.com, AliExpress entegrasyonuyla ve optimizasyon araçlarıyla e-ihracat girişimcilerine destek veren bir şirket. Türk şirketlerinin bu platformu kullanarak dünyanın dört bir yanına yaptığı ihracat verileri ise son derece ilginç. Öyle ki, NeSatilir.com kullanıcılarının satış haritası incelendiğinde Türkiye’den ihraç edilen ilk 10 kategoriye göre ilk sırada ev ve bahçe ürünleri geliyor. İkinci sırada kadın giyim, üçüncü sırada ise otomotiv ve motosiklet ürünleri var. Sıralamayı oyuncak ve hobi, ofis ve okul malzemeleri, bavul ve çanta, spor ve eğlence, takı, giyim aksesuarları ve ev dekorasyonu takip ediyor. Peki bu ürünler en çok hangi ülkelere satılıyor? Fransa, İspanya, İsrail, Hollanda, Rusya, Almanya ve ABD, ürünlerin en çok satın alındığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kıtalara bakıldığında ise Afrika’ya kadın giyim, Asya ve Avrupa’ya ev ve bahçe, Kuzey ABD, Güney ABD ve Okyanusya’ya güzellik ve sağlık ürünlerinin daha çok satıldığı görülüyor.

Marka oluşturmak gerekiyor

NeSatilir.com Ekip Lideri Yiğit Tuna, girişimciler için önerilerde bulunuyor. Tuna’ya göre yurtdışındaki pazar yerlerinde başarılı olmak için Türklerin kendi markalarını oluşturmaları gerekiyor. Tuna, son dönemde kendi şirket verilerinden de takip ettiklerinde private label yani özel markalı üretime giren Türk şirketlerinin sayısının artmaya başladığını söylüyor. ETİD Başkanı Emre Ekmekçi de, Türk markalarının e-ihracatta Avrupa ve diğer komşu pazarlara yakınlığı nedeniyle büyük fırsat yakaladığını aktarıyor. Ev tekstili, otomotiv yedek parça ve hatta mobilyada da e-ihracat alanında bu pazar yerlerine satışın arttığına dikkat çeken Ekmekçi, “Bu firmalar Çin ürünlerinin kalitesizliğine karşı Türk ürünlerinin kaliteli olduğunu vurguluyor. Tüketici tarafında Türk ürünlerine ilgi yüksek” diyor.

Son dönemin popüler pazar yerlerinden AliExpress'te sadece Çin ve Türkiye, tüm dünyaya satış yapabiliyor. Çinli satıcılar Çin hariç tüm dünyaya, Türk satıcılar ise Türkiye ve Çin hariç tüm dünyaya satış yapabiliyor. AliExpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata da sistemleriyle ilgili şunları söylüyor: "Sitede mağaza açmak ve ürün listelemek için herhangi bir ücret alınmazken, AliExpress'in özel kargo anlaşmaları sayesinde satıcılar Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'ya rekabetçi maliyetler ile gönderim sağlıyor, 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün sevk edebiliyor. Türk KOBİ'lerin ve tüm markalanın yanındayız”.

Ayaydın: ‘KOBİ’ler de fırsat yaratıyoruz

Kadın giyim sektörünün önemli markalarından İpekyol da, Almanya’nın ünlü pazaryeri Zalando ile anlaştı. 7 aydır bu site üzerinden Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya e-ihracat yaptıklarını söyleyen Ayaydın-Miroglio Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, “Bu siteler Türk markaları için Avrupa’ya, hatta dünyaya açılan bir fırsat kapısı. Finansal olarak özellikle Avrupa’da mağaza açmanın zor olduğu bu dönemde e-ticaret siteleri ve pazaryerleri bizim için fırsat sunuyor” dedi. İplikten kumaşa, düğmeden fermuara Türkiye’den ürün tedariki yaptıkları yüzlerce şirkete de bu sayede dolaylı yoldan e-ihracat ortamı sağladıklarını vurgulayan Ayaydın, e-ihracata adım atmak isteyen şirketlere önemli tüyolar da verdi. Ayaydın şöyle konuştu: “Şu anda Avrupa’daki birçok pazaryeri ile sözleşme aşamasındayız. Bütün şirketlere yurtdışına entegre olabilecek şekilde IT departmanlarını geliştirmelerini öneriyorum. Yurtdışındaki internet siteleriyle mutlaka çalışmaya baksınlar. Biz bir şirket kurduk Almanya’da. Zalando’nun deposunda da yer kiraladık”.

Dijital ihracatın 4 temel konusu var

WWB Marketplace Agency Başkanı Ahmet Yağlıcıoğlu e-ticaret pazarı büyüklüğünün dünyada 2.9 trilyon dolar, Türkiye’de ise yalnızca 6.5 milyar dolar olduğunu söyledi. Avrupa’da KOBİ’lerin e-ticaret sitesine sahip olma oranının yüzde 85’lere yaklaşırken bunun Türkiye’de sadece yüzde 40 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Yağlıcıoğlu, “Birçok KOBİ ve üretici e-ticaret alanını çok zor, ulaşılamaz, yüksek maliyetler gerektiren bir süreç olarak görüyor ama aslında o kadar zor değil. Sadece bu sürece inanmak ve adımları doğru atmak gerekli” dedi. ‘Peki bu kadar potansiyel ve fırsat varken neden korkuyoruz ve neden başlamıyoruz’ diyen Yağlıcıoğlu, şöyle devam etti: “Bana göre nereden başlayacağını bilememek buradaki en büyük neden. KOBİ'lerimizin çözmesi gereken temelde 4 ana konu var. Bu 4 ana konuyu markalaşma, satış kanalının oluşturulması, eğitimli kadro ve lojistik-depolama olarak özetleyebiliriz.”

Polonyalı Allegro, Propars ile anlaştı

Çok fonksiyonlu bir e-ticaret yönetim programı olan Propars, Polonyalı e-ticaret oyuncusu Allegro ile işbirliğine gitti. Anlaşma ile satıcılar, Propars’ın sağladığı hizmet ve Allegro aracılığı ile ürünlerini Polonya gibi farklı pazarlarda satışa çıkarabilecek. Bu kapsamda bütün siparişler tek bir ekrandan yönetilirken, stoklar otomatik olarak güncellenebilecek. Uygulama, iş ortaklarına pazaryerlerinde mağazalar açarak, satışta olan ürünlerin takibini de yapıyor. Doğu Avrupa/Polonya pazarına açılmak isteyenler için dil bariyerini de çözen uygulama, Türkçe ara yüze sahip. Propars ile kategori ve ürün özellikleri Türkçe olarak seçebiliyor. Ürün bilgileri ise Polonya’nın anadili olan Lehçeye göre sistem üzerinden otomatik olarak çevriliyor. 38 milyona yakın nüfus arasından 25.4 milyon tüketicinin online alışveriş yaptığı Allegro’da yıllık kişi başı sepet tutarı 456 Euro.