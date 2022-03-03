KOBİ'lere online satış önerileri

ABD merkezli GoDaddy dünyanın en büyük dijital hizmet sağlayıcı gruplarından biri olarak hizmet veriyor. İhtisas alanı tamamıyle KOBİ’ler ve girişimler. 25 yıllık geçmişe sahip GoDaddy’nin Türkiye’yi de içine alan MENAT Bölge Müdürü Selina Bieber, işletmelere yönelik şu önerilerde bulundu:

Online satış yapmaya başlamak istiyorsanız öncelikle ürünlerinize veya hizmetlerinize nasıl bir talep olduğunu araştırmanız gerekiyor. Yanı sıra hedef kitlenizin kim olduğunu bilirseniz ona göre marka algınızı oluşturabilir ve onların dilinden konuşabilirsiniz. XFiziksel bir mağazanız varsa ve buna ek olarak bir online mağaza oluşturmak istiyorsanız, kuracağınız web sitesinin alan adının işletmenizin adıyla uyumlu olmasına dikkat edin. Böylece işletmenizin kimliğinin farklı platformlarda tutarlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Online satış yapacağınız sitenizi planlarken öncelikle Google gibi arama motorları tarafından görünebilir olmasını sağlayan arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmaları yapmalısınız. Buna en temel adımlardan biri olan anahtar kelime araştırması yaparak başlayabilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenizi daha iyi anlayabilir, neyi nasıl aradıklarını görebilir ve bunu görünürlüğünüzü artırmak için kullanabilirsiniz.

Kulağa pek eğlenceli gelmese de online satış yapmak isteyenler için envanter yönetimine önem vermek de önemlidir. Hiçbir müşteri sipariş ettiği ürünün aslında stokta olmadığını sonradan öğrenmekten memnun olmaz. Diğer yandan, fazla satmayan ürünlerinizin rafl arınızda uzun süre yer işgal etmesi de sizin için pek kazançlı olmayacaktır.

E-ticaret sitenizi kurmak için WooCommerce eklentisini kullandıysanız kredi kartı, debit kartı, havale, kapıda ödeme gibi farklı yöntemleri site ziyaretçilerinize sunabilirsiniz. Müşterilerinizin web sitenizden güvenle alışveriş yapabilmeleri için bir SSL sertifikası edinmeniz gerekiyor. Böylece hem kendi verilerinizi hem de ziyaretçileriniz verilerini koruma altına alabilirsiniz.

Tüketicilerin satın alma kararlarında da önceki müşterilerin marka hakkında yaptıkları yorumların büyük etkisi oluyor. Bu sebeple müşteri etkileşimi ve memnuniyetine önem vermeniz işletmenizin başarısı için de önem taşıyor.