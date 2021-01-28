Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Komeksepeti.com ile dijital istihdam seferberliği başlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KOMEK) kursiyerlerinin eserlerinin yer alacağı ve Kocaeli için bir ilk olan dijital pazarın ismi ise KOMEK Sepeti olarak belirlendi. Projenin öncüsü olan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK’in 16 yıldır 350 farklı branşta 668 bin kursiyere eğitim verdiğini belirtti. Kursiyerlerin yüzde 80’inin kadın olduğunu söyleyen Tahir Büyükakın, “Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerinin ekonomiye ve aile bütçesine kazandırılması gerektiğini düşündük. Tüm detayları incelikle işlenmiş bir proje olan KO-MEK Sepeti’ni hayata geçirdik. Bu projenin ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu, Dijital istihdam seferberliğidir” diye konuştu.

Büyükakın, proje ile birlikte, dezavantajlı grupların üretime teşvik edilmesi, kursiyerlerin aile bütçesine, girişimciliğine ve istihdama katkı sağlaması, mevcut ürün satışlarının hızlandırılması ve Kocaeli’ne özgü Kandıra Bezi, Hereke Halısı, Karamürsel Sepeti gibi geleneksel sanatların yaşatılmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

“Üretimi ve emeği destekliyoruz”

Yeni dönem belediyeciliğinin emeği, üretimi ve özellikle de kadın emeğini desteklediğinin altını çizen Büyükakın, “Kocaelililerin hayatını kolaylaştırmak için adımlar atıyoruz. Üretim kısmına son derece önem veriyoruz. Üreticilerimizin tek başına yapamayacakları şeyleri kolaylaştırmak için katalizör görevini yerine getirerek imkan sunuyoruz. Üretim birimi başına daha fazla kazandıracak şekilde planlama yapıyoruz. Sekapark AŞ’yi bu işler için kurduk. KO-MEK Sepeti projemiz, Sekapark AŞ üzerinden yürüyecek” açıklamasında bulundu.

“Hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacağız”

Komeksepeti.com ile hem üreticinin hem de tüketicinin korunmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Büyükakın, şöyle devam etti: “Üreticilerimizin ürünlerini fotoğraflayarak komeksepeti.com internet adresine yüklüyoruz. İşimiz burada bitmiyor. Tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşması görevini de biz yerine getiriyoruz. Tüketici memnun kalmadığı ürünü iade edebilecek. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için ödemesi bir süre hesapta kalacak. Buradan belediyemizin bir kazancı olmayacak. Tamamen üreticilerimizi desteklemeye yönelik bir proje.”

İlk sipariş Kahramanmaraş’tan geldi

İlk etapta esnaf vergi muafiyet belgesi süreci tamamlanan kursiyerlerin ürünlerinin komeksepeti.com da yayınlandığını bildiren Büyükakın, “Dijital istihdam hamlesi haline gelen KO-MEK Sepeti, ticaret hayatına adım atar atmaz büyük ilgi gördü. Kahramanmaraş’tan ilk siparişin geldiği belirlendi. Sipariş edilen bir çift patik KO-MEK Sepetinin ilk satışı olarak kayıtlara geçti. Sipariş vakit kaybedilmeden hazırlanarak, güvenli bir şekilde Kahramanmaraş’a gönderildi. Yurtiçi ve yurtdışından da talepler gelmeye başladı” diye konuştu.