KoçSistem, KOBİ’lere yönelik e-ticaret uygulamalarıyla sektörde öne çıkıyor

Fatoş BOZKURT

Küresel ölçekte ekonomileri etkileyen pandemi elektronik ticaretin önemini artırdı. E-ticarete olan yoğun ilgi, kurumların tüm iş süreçleri ile dijital platformlarda yer almasının artık yaşamsal bir gereklilik olduğunu gösteriyor. Özellikle e-ticaret platformları; kurumların mevcut perakendecilik iş süreçlerini kolaylaştırıyor, online ortamdaki entegrasyonları ve tüketiciye yönelik ön yüzleri olmaları nedeniyle müşteri deneyimini doğrudan etkiliyor. Tüketicinin tam bir güven duygusu ile ürün ve hizmetler hakkında bilgilenmesi ve aradığını hemen bulabileceği “online mekanları” tercih etmesi günümüzde son derece doğal bir durum.

Siber güvenlik risklerini tespit ediyorlar

KoçSistem, pek çok uygulaması ile KOBİ'leri e-ticaret sahasına dahil ederken, çok sayıda yeniliğe imza atarak, sektörün gelişimine katkı sunuyor. KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırabilmek adına Yapı Kredi'yle de bir iş birliğine imza atan şirket, bu sayede e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter, e-smm çözümlerinden oluşan e-Çözümler sistemini Yapı Kredi müşterisi KOBİ'lere ücretsiz sunuyor. Ayrıca Yapı Kredili KOBİ'ler ilk bir yıl ücretsiz ve 100 bin kontöre kadar kendilerine özel avantajlı fiyatlarla bu hizmetlerden de faydalanabiliyor. Nesnelerin interneti, büyük veri ve analitik, güvenlik, kurumsal bulut, kurumsal mobilite, iş çözümleri, ve dijital işgücü RPA gibi alanlarda pek çok ürün ve servis sunan şirket, perakende ve e-ticaret alanında geliştirdiği çözümlerle de öne çıkıyor. KoçSistem, Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD) ile pandemi ve yeni normale geçişi kapsayan dönem için e-ticaret sektöründe siber güvenliğin önemini anlatan kapsamlı bir rapor hazırladı.

KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, rapora göre ölçeği fark etmeksizin tüm işletmelerin salgın sürecinde e-ticaret kanalına ağırlık vermeye başladıklarını söylüyor. COVID-19 salgınının başladığı dönemden itibaren siber saldırılarda yüzde 40’lara varan oranda artış kaydedildiğini bildiren Dereci, aynı dönemde online kanallara yönelik saldırıların da iki katına çıktığını kaydetti. KoçSistem olarak bankacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektöre siber güvenlik alanında çeşitli hizmetler sunduklarını vurgulayan Dereci şunları söyledi: "Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Operasyon Merkezi olarak e-ticaret platformlarına önemli açılımlarda bulunuyoruz. KoçSistem Güvenlik Operasyon Merkezi’nde (SOC) tüm coğrafyada müşterilerimizin sistemlerini 7/24 takip ediyor, siber güvenlik risklerini tespit ederek bu tehditlere çeşitli yöntemlerle müdahale edilmesini sağlıyoruz.” E-ticaretin arttığı bu dönemde, şirketlerin web ve mobil uygulamalarına yılda en azından bir kez veya büyük değişikliklerden sonra sızma testi yaptırmasının önerildiğini aktaran Dereci, bu noktada KoçSistem'in uluslararası standartlarda sızma testleri ve siber saldırı simülasyonları sağladığını da ifade ediyor.

Stok yönetiminin önemi

Sadece fiziki mağazalar değil online platformlar için de büyük önem teşkil eden stok yönetimi, artan maliyetler nedeni ile tüm perakende markalarının odağında. Bir ürünün tüketici tarafından talep edildiği anda bulunması bekleniyor. Buna karşılık binlerce tür ürünün stokta bekletilmeden belli bir süre içinde satışa dönmesi ise kolay bir süreç değil. Bu kapsamda geçen yıl yurt genelinde yüzlerce mağazası olan önemli bir perakende markası ile dünya standartlarında bir ileri analitik çalışmasını hayata geçirdiklerini belirten Dereci konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Stok Yönetimi projemizle müşteri ihtiyaçlarını çok yakın takip edip, stok döngüsünü hızlandırarak, ürünlerin bir an önce satışa dönmesini ve bu yükün mümkün olduğunca azalmasını sağladık. KoçDigital ile devreye aldığımız bu projede 20 milyon satırdan fazla veriyi analiz ettik. 1 yıl gibi kısa bir sürede devreye alınan proje sonucunda, aylık stok gün sayısında yüzde 10; aylık stok değerinde 50 milyon TL’lik azalma sağladık. Burada gerçekleştirdiğimiz iş stok yönetimi ihtiyacı olan tüm sektörler için ilham verici.”

KoçDigital’in sağladığı çözümler

KoçDigital’in ileri veri analitiği alanındaki uzmanlığı ile geliştirdiği Perakende Analitiği çözümleri sayesinde müşteri taleplerini öngörerek üretkenliği artıran ve ürün bulunurluğunun iyileştirilmesini sağlayan çalışmalar yapıldığını da aktaran Dereci, yeni nesil çözümlere odaklı KoçDigital’in, perakende değer zinciri içerisinde; üretim, tedarik zinciri ülkemiz için kritik mağaza yerleşimi, CRM, sadakat yönetimi, satış pazarlama (talep tahminleme, kategori yönetimi, churn upsell-cross sell), stok yönetimi gibi alanlarda kritik çözümler sağladığının da altını çiziyor.