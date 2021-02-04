MESOB, 60 bin KOBİ’ye dijital destek hedefliyor

Mehmet Nabi BATUK

Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren bir yazılım firmasıyla ‘Esnaf Seninle’ başlıklı mobil uygulama geliştiren Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, (MESOB), Türkiye’de ilk olacak uygulama ile düşük maliyet ve hızlı teslimat avantajı yaratmayı hedefliyor. MESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, projeyle Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar kent genelindeki sayıları 60 bini bulan esnaf ve sanatkarın bir yandan dijital dönüşümlerini sağlayarak rekabet edilebilirliklerini artırmayı, diğer yandan mal ve hizmetlerinin tanıtıp satış ve pazarlama ağlarını geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Talat Dinçer, “Esnaf Seninle mobil uygulamamız ve web adresimiz üzerinden kent genelindeki işletmelerimizi ulusal ve uluslararası e-ticaret sitelerinin büyük komisyon maliyetlerinden kurtaracağız. Şu anda sisteme kayıtlar almaya devam ediyoruz. Nisan ayına kadar hem kayıtları hem de işletme eğitimlerini tamamlayarak uygulamayı halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz” dedi.

Geliştirdikleri e-ticaret uygulaması ve www.esnafseninle. com web sitesi ile ilgili bilgi veren Talat Dinçer, şöyle konuştu: “Uygulamamız sipariş usulü, adrese teslim veya gel-al şeklinde çalışabilen bakkal, çiçekçi, market, kasap, unlu mamuller, kırtasiye, kuruyemişçi, restoran, manav gibi işletmelerimize özel olarak geliştirildi. Uygulamamıza katılan esnaf ve sanatkarlarımızdan yüksek komisyonlar alınmayacak. Uygulamamız sadece Mersin için kurgulandığı için de üyelerimizin yüksek kargo maliyetleri de olmayacak. Hazırlanan ilk raporlara göre esnaf seninle uygulamasını kullanan işletmelerimiz maliyetlerini diğer ulusal alışveriş sitelere oranla yaklaşık yüzde 80 azaltacak. Bunun yanı sıra düşük kargo maliyeti ve hızlı teslimat avantajı ile de rekabet gücüne kavuşmuş olacak. Ayrıca son tüketici grubunun ihtiyaçları kent içinden karşılanacağı için teslimatlar daha hızlı yapılacak ve ürün kalitesi artacak” diye konuştu.