Okullar, online alışverişle açılıyor

Selenay YAĞCI

Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kalmasıyla okul öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklar, bu yıl da okul alışverişinin e-ticarette yapılacağını gösteriyor. Sektör, özellikle Trendyol, HepsiBurada gibi pazar yerlerinin başlattığı indirim kampanyalarının e-ticarete yoğun bir katkısı olacağını öngörüyor. Önceki yıllarda okula dönüş döneminde online alışverişlerde kırtasiye ve giyim sektöründe yüzde 30-40'lık artış yaşanırken, bu yıl ise e-ticaret hacminin yüzde 70 ile 100 oranında artması bekleniyor. E-ticaretin, okula dönüş pazarından aldığı pay ise yüzde 20-25 aralığında yani 4-5 milyar TL civarında olması bekleniyor. Sektör, pazar hacminin hem fiyat artışlarından hem de pandemi koşullarında olmayacak ilk eğitim döneminde ihtiyaçların daha da artmasından kaynaklı daha fazla büyüme bekliyor.

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, özellikle okulların erken açılması sebebiyle alışveriş yapma fırsatı bulamayan veliler için online alışverişin kurtarıcı olduğunu ifade etti. Ekmekçi, ürün gamının genişliği ve eve teslimat gibi sebeplerle online alışverişin bu yıl okul alışverişlerinde ön planda olacağını söyledi. Önceki yıllarda okula dönüş döneminde online alışverişlerde kırtasiye ve giyim sektöründe yüzde 30-40'lık artış yaşanıyordu. Bu yıl ise e-ticaret hacminin yüzde 70 oranında artmasını bekliyoruz.

OKUL İHTİYAÇLARINDA FİYATLAR ARTTI

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral ise artık, pandemi koşulları ortadan kalktığından, bu yıl öğrencilerin isteklerinin normalden biraz daha fazla olacağını vurguladı. Kayral, okula dönüş alışverişini 20 milyarlık bir pazar olduğunu belirterek, "Pazar hacminin 1 milyar TL’sini okul öncesi, 12,5 milyar TL’sini ilköğretim, 6,5 milyar TL’sini ise lise öğrencileri için yapılacak harcamalar oluşturacak. E-ticaretin, okula dönüş pazarından aldığı pay ise yüzde 20-25 aralığında yani 4-5 milyar TL civarında olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam 2 milyar TL civarındaydı. İnternet üzerinden satışlarda geçen yıla göre yüzde 100 aralığında artış bekliyoruz” dedi. Her sektörde olduğu gibi okul malzemelerinde de fiyatlar yüzde 100’e yakın oranda arttığını da hatırlatan Kayral, “Geçen yıl bir okul çantasını doldurmak, alınacak ürünlerin kalitesine göre 300 ila 1000 TL arasında değişiyordu. Bu yıl en ucuz ürünlerle çanta 500 TL’ye doluyor, kaliteli ürünlerle doldurulduğunda ise cepten çıkan para 2500 TL’yi buluyor. Fiyatlardaki artış doğal olarak pazar hacmine de yansıyacak” diye konuştu. E-ticarette kırtasiye sektörü hareketlenirken, IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, e-ticarette kırtasiye kategorisinin Eylül 2021'de, Temmuz 2021'e göre toplam cironun yüzde 88 arttığını açıkladı. IdeaSoft CEO’su ve Seyhun Özkara, “Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. E-ticaret Eylül başında iyice hızlanmaya başlayacak. Hizmet verdiğimiz 15 bin işletmenin satışlarını incelediğimizde, kırtasiye sektöründeki müşterilerimizin 2021 verilerine göre en çok sipariş aldıkları aylar Ocak ve Eylül. İşletmelerimizin ciroları Eylül 2021'de Temmuz 2021'e göre yüzde 88, toplam sipariş sayıları yüzde 116, toplam satılan ürün sayısı ise yüzde 65 artış gösterdi. Öte yandan Eylül 2021 toplam ciroları da 2021'in genel ciro ortalamasından ise yüzde 27 fazla” şeklinde konuştu.

PAZARYERLERİNİN KAMPANYALARI HAZIR

Trendyol yetkilileri her yıl olduğu gibi 2022-2023 öğretim yılı için de okul ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler için “Okula Dönüş Fırsatları” kampanyasını başlattığını belirtti. Tüm ürünlerde okula dönüş dönemine özel indirimler sunulan kampanya 29 Ağustos - 26 Eylül arasında devam edecek ve anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kampanyada kırtasiye & kitap, bilgisayar, tablet, hobi, ofis mobilyaları gibi çeşitli ürünlerde özel indirimler olacak.

HepsiBurada da okul alışverişi kampanyasında milyonlarca çeşit üründe, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla müşterilerine sunuyor. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala içinde bulunduğumuz günlerde, online alışverişte her yıl olduğu gibi çocukların okul ihtiyaçlarına yönelik talepte belirgin bir artış olduğunu ifade eden Hepsi- Burada yetkilileri, “Hatta okul alışverişi konusunda birçok üründe velilerin online alışverişi tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedenleri arasında, online alışverişte çok fazla ürünü kısa sürede ve zahmetsizce bulabilmeleri, zamanlarından önemli ölçüde tasarruf etmeleri var. Ayrıca çok uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme koşullarıyla çocuklarının okul ihtiyaçlarını alabiliyorlar ve siparişleri kapılarına kadar geliyor. Hepsiburada olarak sepette indirimler, sürpriz indirimler, alışveriş kredisi gibi sunduğumuz bütçe rahatlatan avantajların yanı sıra, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite dönemleri için hazırlanan ayrı ayrı okul alışverişi listeleriyle de tüm velilerimize seçimlerinde fikir vermeye, aradıkları ürünleri hızla bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

İNTERNETTEN ÖDEMELER 6 AYDA GEÇEN YILI GEÇTİ

Pandeminin sarsıcı etkilerinden büyüyerek çıkmayı başaran e-ticaret pazarının akıllı telefon ve internet penetrasyonundaki artış göstergelerinin etkisiyle büyümeye devam ediyor. İnternetten kartlı ödemeler 2022’nin ilk yarısında yüzde 113 artarken; Haziran ayında yüzde 130 büyüdü. İnternetten banka ve kredi kartı ile yapılan ödeme işlemleri bu yıl Ocak’ta 48,8 milyar, Şubat’ta 52,1 milyar, Mart’ta 68 milyar, Nisan’da 68,6 milyar, Mayıs’ta 77,8 milyar, Haziran’da ise 88,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayındaki işlem hacminin 401,5 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde e-ticaret hacmi 188,2 milyar TL’ydi. İki katın üzerinde, yüzde 113 tutarında artış yaşandı. 2021 yılının tamamında internetten yapılan banka ve kredi kartı işlemleri 454 milyar TL’ydi. Bu yıl 6 ayda geçen yılın tamamına yakın işlem yapıldı.

GÜNLÜK İŞLEM ADEDİ 5 MİLYONA YAKLAŞTI

Sadece 5 yıl önce 2017 yılında, yıllık işlem hacmi 100 milyar TL’nin altında olduğunu ifade eden Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “Bugün Haziran ayında 88,5 milyar TL’lik internette alım satım yapıldı. Neredeyse 5 yıl öncesinin yıllık rakamına eşit. Haziran rakamları, tüm zamanların rekoru oldu” dedi.

E-ticarette işlem hacimlerinin iki kat artmasında, fiyat artışlarının da önemli payı olduğunu vurgulayan Avantajix. com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “Teknoloji, moda ve market ürünleri ile tatil seyahat harcamaları, internetten alışverişte işlem hacminin çok önemli kısmını oluşturan kalemler. Bu ürünlerde çok önemli fiyat artışları yaşandı, bu da doğal olarak rakamlara yansıdı. Yine de rekorları sadece fiyat artışlarına bağlamak, sektöre haksızlık olur. 2021 yılında günlük işlem adedi 3 milyon 344 bin adetken, bu yılın ilk 6 ayında 4 milyon 786 bin adede yükseldi” diye konuştu.

E-ticarette hacim anlamında yılın ilk 6 ayında bu büyümede bir yavaşlama görülmediğini ifade eden ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Çünkü bu pandemi döneminde yapılan yatırımların devam ettiğini ve yatırımların meyvesinin alındığını görüyoruz. Bu yılın ilk altı aylık döneminde online alışveriş sektörünün lideri süpermarket, tekstil ve ayakkabı kategorisi oldu. Bunların yanında özellikle yaz aylarında düğün alışverişleri ve tatil alışverişleri de öne çıktı” dedi.

E-ticaret sektörünün yakaladığı büyüme momentumunu kaybetmeden devam ettireceğini söyleyen iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu da şunları anlattı: ”2022 ilk 6 aylık verilerine baktığımız zaman firmaların sattıkları ürün sayısı 30 milyonu aşarken, işletmelerin cirosu ise yüzde 69 büyüdü. Bununla beraber e-ticarete başlayan şirket sayısında da geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 219 artış gösterdi. Satış bazında en yüksek büyümeyi gösteren ürün kategorilerine baktığımızda turizm ve seyahat kategorisinde satış hacminin yıldan yıla yüzde 116 arttı. Turizm ve seyahat harcamalarının ardından tüketicilerin kültür-sanat, hobi ve oyun kategorisine de yoğun bir ilgisi olduğunu görmekteyiz.”

E-ticaretten alışverişin avantajları büyük

Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla oranla yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışı var. Yükselen fiyatlar, tüketiciyi daha uygun ödemeli kanallara yöneltiyor. Bu noktada online ticaret en öncelikli alan olarak öne çıkıyor. Zaten e-ticaret platformlarının genel iş hacminden beklentisi bu yıl artmış durumda. E-ticaret şirketleri, geçen yıla oranla okula hazırlık sürecindeki kırtasiye alışverişinden aldığı payı bu yıl yüzde 100-125 aralığında büyütme planları yapıyor. Avantajix.com’un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, e-ticaretin avantajlarını şöyle sıraladı:

Üründe zengin seçenekler: Bir dükkân ve mağaza içine sığmayacak kadar çok ürünü online mağazalarda bulmak mümkün. Öyle ki sadece kırtasiye malzemesi olarak internette 90 bin ürün satışa sunuluyor.

Güven verici olması-iade kolaylığı: Ucuzluk merkezlerinde alışverişler genellikle kayıt dışı yapılıyor. Online alışveriş sitelerinde ise kayıtlı, şeffaf ve faturalı işlem yapmak kullanıcılara güven veriyor. İade işlemlerindeki kolaylık da online alışverişi cazip kılıyor.

Ürün ve fiyat karşılaştırma imkanı: Oturduğu yerden birçok markanın mağazasını gezme fırsatı bulan kullanıcılar bu sayede aynı ürünün farklı modellerini karşılaştırabiliyorlar.

Ücretsiz kargo imkânı: Online alışveriş siteleri, belli bir rakama ulaşılması halinde ücretsiz kargo hizmeti verebiliyor. Böylelikle, ucuzluk merkezine giderken kaybedilen zaman ve yol masrafı da ortadan kalkıyor.

E-ticaretin en çok satanı bilgisayar olacak

2022'nin e-ticarette en çok satan ürünlerinin bilgisayar ve tüketici elektroniği olması beklendiğini kaydeden Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro, “Bu ürünlerden elde edilen toplam perakende e-ticaret satışlarının 219.33 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, toplam perakende e-ticaret satışlarının %21,5'ini oluşturması bekleniyor; bu, tüketicilerin 2022'de çevrimiçi olarak harcadıkları beş dolardan birinden fazlasının bilgisayar ve tüketici elektroniği ürünleri olduğu anlamına geliyor. Kişisel bakım ve güzellik ürünleri, 21.38 milyar dolarlık satış üreten evcil hayvan ürünleri ve toplam satışları 18.6 milyar dolara ulaşacak kozmetik ve güzellik ürünleri olmak üzere iki alt kategori ile önemli e-ticaret kategorileri arasında yer alıyor.”