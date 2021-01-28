Pandemi bittiğinde fiziksel alışveriş eski tempoya dönmeyecek

Vahap MUNYAR

EY Türkiye Ortağı ve Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Gökhan Gümüşlü, “Yeni Normale Hazır mıyız?” sunumuna “e-ticaret” le ilgili araştırmaya dayanan şu mesajla girdi:

- COVID-19 krizi sırasında hızla büyüyen çevrimiçi alışveriş trendi, kriz sonrasında da değişen müşteri alışkanlıkları ile kalıcı bir yere sahip olacak gibi duruyor.

Tüketicilerin eğilimine işaret etti:

Tüketicilerin yüzde 63’ü fiziksel mağaza alanlarını daha az ziyaret edeceğini söylüyor.

Tüketicilerin yüzde 57’si ise artık daha az alışveriş yapacağını belirtiyor.

Bu gelişmenin gündeme getirdiği değişime vurgu yaptı:

Çevrimiçi satışlar ve dijital kanallar üzerinden dağıtım modelleri, geleneksel mağaza içi satışların yerini alıyor.

Kazançları korumak ve müşterileri elde tutmak için ileri seviyede dijital müşteri deneyimi sunmak artık daha önemli hale geliyor.

e-ticaret’in gelişmesiyle tedarikte yaşanacak değişim üzerinde durdu:

Teknolojinin tedarik zinciri süreçlerine entegrasyonu önem kazanıyor.

Kurumların yüzde 62’si tedarik zinciri süreçlerinde yakın gelecekte alternatif teslimat modellerini aktif olarak kullanmayı planlıyor.

Ardından EY Türkiye Ortağı, CESA Bölgesi Teknoloji ve Dijital Lideri Onur Doğan, “COVID-19 Sonrası Bilgi Teknolojilerinin Dijital Dünyada Yeni Rolü” sunumuyla söz aldı, şu veriyi paylaştı:

- Yöneticilerin yüzde 61’i salgının etkilerinin şirketlerinde dijital dönüşümü hızlandırdığı görüşünde.

Sonra, “Türkiye’deki şirketlerin COVID-19 sonrası iyileştirme öncelikleri” konusuna yaklaşımlarını içeren oranları ortaya koydu:

Dijital dönüşümü yaygınlaştırmak: Yüzde 75

Bilgi güvenliğini iyileştirmek: Yüzde 71

Uzaktan çalışma deneyimini iyileştirmek: Yüzde 60

Dijital iş sürekliliğini sağlamak: Yüzde 57

Kurumsal geliri artırmak için fırsatlar bulmak: Yüzde 33

Operasyonel verimliliği artırmak: Yüzde 29

Veriyi daha iyi işlemek için iş fırsatları bulmak: Yüzde 21

Akıllı otomasyon: Yüzde 16

Müşteri edinimi için iş fırsatları bulmak: Yüzde 14 Onur Doğan, bu sonuçlardan çıkan iki saptamanın altını çizdi:

Şirketler teknolojik ve dijital kabiliyetlerini daha iyi analiz edip, iş modellerini stratejik olarak ele alarak dönüştürecek.

İş süreçlerinin dijitalleşmesiyle zaman ve mekan kavramlarından bağımsız bir şekilde çalışılmasına olanak tanıyan uzaktan çalışma uygulaması, şirketlerin politikalarında kalıcı olarak yer bulacak.

Doğan, önümüzdeki döneme ilişkin şu mesajla sunumunu noktaladı:

- Artık daha hızlı hareket eden, maliyetleri gözetirken proaktif aksiyonlar alabilen ve bütün bunları yaparken artan teknoloji ihtiyaçlarına cevap verebilen ekiplere ihtiyaç duyuluyor.

EY Türkiye’nin araştırmaları, iş dünyasında yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenimler, gerek iç pazarda, gerekse ihracatta e-ticaret temposu artacak.

365 gün ticaret portalı oluşturdu

Geçen hafta Aliosman Mertöz’ün başkanlığını yürüttüğü Mobilya Aksesuarları Derneği’nin (MAKSDER) düzenlediği webinar’da moderatörlük görevini üstlendim.

Toplantıya katılan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, önce sektörün 2020 yılı ihracat performansına işaret etti:

- 2020’de 8.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021 hedefimizi de 10 milyar dolar olarak belirledik.

Ardından e-ihracatı tetikleyecek projelerine değindi:

- İDDMİB olarak “Trade365” projesini hayata geçirdik. 6 ana sektöre özel ayrı ayrı ticaret siteleri kurduk.

Söz konusu ticaret sitelerinin yılın 365 günü dünyanın her noktasına şirketleri, ürünlerini anlatmak açısından önemli olduğunu vurguladı:

- Türkiye’den ürün almak isteyenler bu sitelere girerek randevu alabilecek. İlgili firma ile doğrudan irtibat kurabilecek.

“Trade365” e sektörlerin ilgisini şu veriyle anlattı:

- Her sektörün sitesinde 200’e yakın firma yer aldı…

Öztiryaki, pandemi öncesi fiziki olarak gerçekleşen fuarların yanısıra “Ür-Ge turları” nın da sanal ortamda gerçekleştiğini kaydetti:

- Son düzenlediğimiz Ur-Ge çalışmasına 47 firma katıldı.

“Trade365” konusuna yeniden döndü:

- Firmalara “dijital show room” desteği de vereceğiz…

90 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM ve bünyesindeki birlikler artık sıklıkla sanal fuarlar, “be to be” görüşme ortamları düzenliyor.

Ticaret Bakanlığı da e-ihracatı artırmaya dönük her türlü etkinliği destekliyor…