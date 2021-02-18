Parkurda.com 3 milyon TL iş hacmi hedefliyor

Pandemi dolayısıyla tedarik zincirinde de değişiklikler söz konusu. Artık birçok iş süreci dijital üzerinden yürüyor. Bu kapsamda KOBİ’lerin işlerini dijitalin gücünü kullanarak büyütmelerine imkan tanımak amacıyla parkurda.com faaliyete geçirildi. Tezmaksan tarafından hizmete açılan site, KOBİ’lere özel yeni e-ticaret kanalı olarak konumlandırıldı. parkurda.com’un kuruluşunun ilk dört ayında yaklaşık 450 bin TL’lik bir iş hacmi oluşturdu. Şirket, 2021 yılında ise bu rakamın 3 milyon TL’ye ulaşmasını hedefliyor. Yakın zamanda platformu Amerika ve Avrupa’da da açacakları bilgisini veren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, platformun dil entegrasyonunun bitmek üzere olduğunu ifade etti.

İş ağı platformunun fason iş almak isteyenler ile fason iş vermek isteyenleri buluşturan e-ticaret temelli bir dijital kanal olduğunu söyleyen Hakan Aydoğdu, 28 bin orta ve küçük ölçekli KOBİ’nin web sayfasının dahi bulunmadığını ve iş ağı platformunun bu yapılara da kendilerini tanıtma noktasında da alan açacağını vurguladı. Türkiye’nin KOBİ’lerinin e-ticaret sistemine dahil edilmesiyle, yurtdışındaki taleplere daha hızlı cevap vermenin mümkün olabileceğini söyleyen Aydoğdu, “Bunu yapabilirsek Türkiye’nin talaşlı imalat sanayisi B2B görüşmelerle yabancı sanayiciden iş alabilecek. 2021 yılında sınırları aşan yapısı, talep ve beklentilerdeki çeşitlenmenin fazlalaşmasıyla parkurda.com’un ciddi bir ekonomik değer oluşturmasını bekliyoruz. Amerika ve Avrupa’ya da açılacağız. Özellikle otomotiv ve savunma sanayinde tecrübe kazanmış KOBİ’lerimiz var ve fiyat olarak Avrupalı rakiplerine göre çok daha avantajlılar” dedi.