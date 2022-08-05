Pazar yeri satıcıları için geliştirilen ürün araştırma ve analiz yazılımı: NeSatılır

Çok satan ve rekabet avantajı olan ürünlerin bulunmasından tutun da fiyat, yorum ve sıralamalarının takip edilmesine kadar pek çok modül sunan NeSatılır, toplamda 20’den fazla modülde analiz araçlarını müşterilerinin kullanımına sunuyor. Sadece ülkemizde bulunan pazar yerleri ile sınırlı kalmayan NeSatılır, aynı zamanda Aliexpress’in resmi iş ortaklarından biri. NeSatılır'ın araçlarından faydalanan 1000’den fazla aktif ücretli kullanıcı bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulan entegrasyon ise 4 bini aşkın kullanıcıya sahip. NeSatılır'ın entegrasyonu sayesinde pazar yeri satıcıları farklı mağazalarını tek panelden takip ederek ürün yükleme, otomatik stok, fiyat, sipariş ve e-fatura yönetiminden faydalanabiliyor. Nesatılır’ın sitesinde bir de satış haritası var. Anlık olarak pazaryerlerinden yapılan satışları görebiliyorsunuz.

Geliştirdiği yazılım setleriyle e-ticaret sektörü aktörlerine analitik araçlar sunan NeSatilir.com’un Kurucusu Yiğit Tuna, pazaryerlerinde satışların karlılık analizinin ve takibinin zorluğunun dışında, işin operasyon tarafındaki en büyük zorluğun ürün tedariği olduğunu söyledi. Ticarete yeni başlayan satıcı adaylarının genellikle marka ürünleri al-sat yaparak sektörü deneme eğiliminde olduğunu belirten Tuna, “Sektörde uzun süredir bulunan ve sermaye olarak güçlü satıcılar çoklu alımlar sayesinde alım fiyatı ve dolayısıyla satış fiyatı olarak yeni başlayan satıcıların rekabet edemeyeceği fiyatlar sunabiliyor. Biz, KOBİ’lere tüm bu zorlukları kolaylaştıracak 20’den fazla çeşit modül sunuyoruz” dedi.

En çok ürün araştırma modülüyle öne çıkıyor. Çok satacak en iyi ürün fikrini, zamanınızı boşa harcamadan kolayca bulmalarını sağlıyor. "Ürün Araştırma" aracı Trendyol, Hepsiburada, N11, Aliexpress, ETSY ve Gittigidiyor kataloglarındaki ürünleri, tahmini aylık satış, kategori, ürün yorum sayısı, mağaza puanı gibi çeşitli parametreler ile filtrelemenize; rekabetin düşük, talebin ise yüksek olduğu ürünlere kolaylıkla ulaşmanıza olanak tanıyor. Araçtan yararlanmak için ilgili filtrelerin girişini sağlamanız ve ‘Ara’ butonuna tıklamanız yeterli.