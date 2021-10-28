Perakende festivale hazır

Selenay YAĞCI

E-ticaret ve perakende sektörlerinde büyük kasım ayı hareketliliği yaşanıyor. Sektör, Kasım kampanya döneminde online ve fiziksel satışların yüzde 100 artmasını ve yaklaşık 60 milyar TL’lik doping sağlamasını bekliyor. Kasım ayının dördüncü cuması ve onu izleyen pazartesi her yıl merakla beklenen günler arasında yer alıyor. Amerika’dan tüm dünyaya yayılan ve markaların çok büyük indirimler yaptığı Black Friday yani ‘Kara Cuma’ alışveriş dünyasında hatırı sayılı öneme sahip. Birkaç yıldır Tükiye’de de birçok marka, Black Friday’i, Türk tüketicisinin motivasyon ve ihtiyaçlarına yönelik yerelleştirmeye başlamış durumda. Onu izleyen pazartesi günü yani Siber Pazartesi (Cyber Monday) ise tüm dünyada e-ticaret sitelerinin büyük indirimler yaptığı gün... Ancak Türk e-ticaret sitelerinin birçoğu Black Friday’i sahipleniyor ya da indirim kampanyalarını bir hafta önceden başlatıp pazartesi günü bitiriyor. Kasım ayında bir de Çin’in e-ticaret devi Alibaba’nın tüm dünyaya yaydığı alışveriş ve indirim günü olan Bekar Günü’nü ve ‘en uzun gece’yi sahiplenen şirketler de var. Şirketler, son 3 yılda bu büyük indirim günlerini bir günle sınırlı tutmadan birleştirerek Kasım ayının tümüne yaymış durumda.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli sloganlarla hayat bulan Black Friday indirimleri, online satışların hızla artmasını tetiklediği için KOBİ’ler için de fırsatlar barındırıyor. Geçen yıl bu indirim döneminde daha evvel online satılmayan dikeylerde ürün satışları gerçekleşti. Günlük/ haftalık kampanyalar yerine daha hızlı bir satın alma eğilimine iten saatlik kampanyalar da ortaya çıktı. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre 2020 Kasım’da kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı. İnternetten kartlı ödeme tutarı ise kasım ayında önceki yıla göre yüzde 54 artarak, 29 milyar TL’yi geçti. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarının en fazla yapıldığı günler özellikle 27 Kasım Cuma (Black Friday) ve 11 Kasım Çarşamba (Bekarlar Günü) günleri oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, 2019 Kasım ayında yüzde 20 iken, bu yıl yüzde 26’ya ulaştı. Yani geçen yıl Kasım ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemelerde en fazla artış market-gıda ve elektronik eşya sektörlerinde gerçekleşti.

Son çeyrekte 30 milyon müşteri

Türkiye’de “Süper Cuma”, “Muhteşem Cuma” ve “Efsane Cuma” gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde bu yıl da Kasım ayına yayılacak ve mağazalar ile e-ticaret siteleri birçok indirim kampanyası sunacak.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanya dönemlerinde giyim, kozmetik, teknoloji ve mobilya sektörlerinin öne çıkarken, bir yıl boyunca yüksek tutarlı alışverişler için bu özel dönemleri bekleyen tüketiciler yine satışlara hareketlilik getirecek. E-ticaret sektörü, Ekim ayı okula dönüş dönemiyle, Kasım ayı indirim kampanyalarına Aralık ayında yılbaşı alışverişinin de eklenmesiyle 2021’in son çeyreğinde yeni rekorlar hedefliyor. Sektör, bu yıl son çeyrekteki kampanyalara 30 milyon müşterinin katılmasını, toplamda 120 milyar TL ciroya ulaşılmasını bekliyor.

Sektörün online ve fiziksel satışlarına büyük etki sağlayacak Kasım ayı kampanya dönemlerine hazırlandığını vurgulayan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi “Kampanya dönemlerinde tüketiciye en fazla avantajı sağlayan markalar öne çıkıyor” dedi.

“5 milyonluk işlem adedi”

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayra, “2019 yılında 136 milyar liralık toplam e-ticaretin 45,6 milyar lirası, 2020 yılında da 226,2 milyar liralık toplam e-ticaretin 75,3 milyar lirası son çeyrekte yani Ekim-Aralık döneminde yapıldı. Bu dönemde günlük işlem adedi 3 milyonu aştı. Bu yılın ilk 6 ayının verilerini açıklayan BKM’ye göre internetten kartla yapılan işlem adedi ve miktarında yüzde 65’lik artış yaşandı. Bu büyümenin son çeyrekte de sürmesini bekliyoruz. Son çeyrekte günlük işlem adedi 5 milyona yaklaşacak.”

“Kaybedilen müşterileri geri getirmek adına büyük bir fırsat”

Related Digital CEO’su Sedat Kılıç ise “Black Friday döneminde Türkiye özelinde bir günden öte tüm ayı kaplayan ya da 15 güne kadar uzayan bir kampanya olmaya başladı. Yılın son çeyreği için CRM çerçevesinde değerlendirdiğimizde hem belli bir dönemde kaybedilen müşterileri geri getirmek adına büyük bir fırsat hem de alışveriş eğilimi çok yüksek olduğu için yeni müşteri edinimi için doğru bir zaman diyebiliriz. Markalar rakiplerinden ayrılmak için Black Friday’e özel, daha önce satmadığı kategorilerde ürünlerle dikkat çekmeye çalışıyor. Buna Hepsiburada’dan ‘ev’, N11’den de ‘araba’ örnekleri verilebilir. Ayrıca özellikle Black Friday’e 1-2 gün kala oldukça yüksek hale gelen reklam maliyetleri de markaları öncesinden Black Friday’in meyvelerini toplamaya itiyor. Buradan yola çıkarsak markalar wom (ağızdan ağza pazarlama) yaratacak aksiyonlarına yönelmeli” diye konuştu.

“Eve yönelik kampanyalar olacak”

Ideasoft Seyhun Özkara da şunları anlattı: “Geçen yıl pandemi kısıtlamalarıyla birlikte e-ticaret satışları normal dönemlerin çok üzerinde artarak yüzde 100’e yakın büyüdü. Bu büyümenin en büyük dönemini de dördüncü çeyrekte sağladık. Çünkü muhteşem cumalardan, farklı pazaryerlerinin uyguladığı özel günlere kadar birçok kampanya düzenlendi. Bu yıl da büyüyecek. Ev elektroniği, elektronik, ev içinde ihtiyaç duyulan ürünler ve temel ihtiyaç ürünlerinde daha yoğun kampanyalar olacak. Bu kampanyalarda en aktif çalışacak kampanya mevcut ekonomik konjonktür özelinde bakarsak tabii ki fiyat odaklı olacak. Türkiye’de her zaman fiyat odaklı kampanyalar olur. Yılın dezavantajı ise kampanyaların artık hem online hem de offline yapılabiliyor olması.”

TRENDYOL, ‘KASIM’ HARİTASINI KOBİ’LERLE ÇİZİYOR

Trendyol CMO’su Erdem İnan, şunları söyledi:

“Trendyol olarak bu yıl da Kasım’ın ikinci ve son haftalarında “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarımızı yapacağız. Bu yıl ilk kez Trendyol Hızlı Market ve Yemek ile ikinci el uygulamamız Dolap’a özel kampanyalar da hazırladık. Kasım kampanyalarımızda, Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’nin ürünlerini milyonlarca müşteriyle buluşturuyoruz. Trendyol olarak yarattığımız ek istihdam ve yenilikçi uygulamalarımızla hem satıcılarımıza ve müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı, hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün 81 ilden 200 binden fazla satıcımız yılda 640 milyondan fazla ürünü platformumuz aracılığıyla tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Bu sayede Türkiye’nin neresinde olursa olsun esnaf ve KOBİ’ler daha fazla satış yaparak işlerini büyütüyor ve ekosistem genişlemeye devam ediyor. Her Kasım ayı öncesinde, müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, satıcılarımızla birlikte hedeflerimizi ve yol haritamızı belirliyoruz. Geçen Kasım’da satıcılarımız rekor kırarak satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artırdı. Türkiye’nin dört bir yanına 60 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Ziyaret sayımız 1,5 milyara ulaştı. Kampanyanın son günü olan cuma akşamında ise anlık olarak 1,85 milyon müşterimizin platformda buluşmasıyla yine bir rekora imza attık.”

GİTTİGİDİYOR'DA BLACK FRIDAY 36 SAAT

Kasım ayı, tüm dünyada e-ticarette en fazla yoğunluğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu söyleyen GittiGidiyor CCO’su Bülent Elçin, “Hem tüketicilerin hem de satıcıların alışveriş için beklediği bu dönem için tüm markalar da son hızla hazırlıklarını sürdürüyor. Biz de GittiGidiyor olarak bu yıl da kullanıcılarımıza avantajlı ürünler sunmak için kampanyalar yapacağız. 11.11 kapsamında, 10 Kasım saat 12:00’den 11 Kasım saat 23:59’a kadar milyonlarca üründe indirimlerimiz olacak. Kasım ayının sonunda ise Süper Cuma kampanyamız başlayacak. Hemen öncesinde 22-24 Kasım tarihlerinde “Süper Cuma’dan önce Süper İndirimler Haftası” ile kullanıcılarımıza indirimli ürünlerimizi sunmaya başlayacağız. Black Friday dönemi olan “Süper Cuma” kampanyamız ise 25 Kasım saat 12:00’den 26 Kasım 23:59’a kadar sürecek. Süper Cuma’da cep telefonu kategorisinden bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürünü, sepette sağladığımız büyük fiyat avantajlarıyla kullanıcılarımızla buluşturacağız. Her zaman yaptığımız gibi yine geleneği bozmayarak Black Friday’i çıkış noktasına uygun şekilde kısa bir kampanya dönemi olarak ve sadece 36 saatliğine gerçekleştireceğiz. Pandeminin de etkisiyle online alışverişi tercih eden tüketici sayısındaki önemli artışı göz önüne aldığımızda, bu yıl da büyük indirim oranlarının beklendiği bu kampanya dönemlerinde, e-ticarete ilgi yüksek olacak” diye konuştu.

KOBİ’LER NELER YAPABİLİR?

YANILTICI İNDİRİMLERDEN UZAK DURUN!

Pandemi nedeniyle e-ticaret hacmi ve online alışverişe yönelik güven arttı. Tüketicilerin bu güveni suistimal edecek yanıltıcı kampanyalardan uzak durması gerekiyor. Yanıltıcı reklamlar ve gerçek olmayan indirimlerin önüne geçilmeli. Fiyatların kampanya dönemi öncesi yükseltilip, daha sonra sanki olandan daha fazla indirim varmış gibi gösterilmemesi için otomatik sistemler kuruldu. Şikâyet mekanizmaları aktive edildi. Tüm perakende temsilcilerinin bu sistemler ve önlemler kapsamında kampanyalar düzenlemesi gerekiyor.

HAZIRLIKLARA ERKEN BAŞLAYIN!

Kampanya hazırlıklarının erkenden hatta Eylül ayında başlaması tavsiye ediliyor. Farkındalık kampanyaları ile başlayın. Erişimi yüksek ve dinamik olarak kişiselleştirilen video reklamlar, potansiyel tüketicilere ulaşmak için etkili yöntemlerin başında geliyor. Size ilgi gösteren ancak en uygun fiyatı bekleyen kullanıcıları etkilemek için doğru döneme girdiniz. Kullanıcıların daha önceki hareketlerine göre kişiselleştirilen görseller ile mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Tıklamalar, ziyaretler, açılan oturumları hedefleyerek tüketicileri satın almaya hazırlayabilirsiniz. Ayrıca tüketici davranışlarını gözlemlemek, dönüşüm yatırımlarınızı da şekillendirebilir. Black Friday fırsatları için aramalar haftalar öncesinde başlıyor.

ÜCRETSİZ KARGO FIRSAT YARATIR

Tüketicin satın alma kararlarını etkileyen en önemli faktörler arasında indirim oranlarından sonra ücretsiz kargo teslimatı geliyor. Araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 38’i ücretsiz kargo gönderimi olmayan bir yerde alışveriş yapmaktan vazgeçiyor. Ücretsiz kargo teslimatı arkasından büyük maliyetler getirdiği için markalar bazen ücretsiz gönderim yaparken indirim oranlarını düşürerek kâr marjını dengede tutmaya çalışır. Online alışveriş çılgınlığından payını almak isteyen markalar, müşterilerine yüksek indirimlerle birlikte ücretsiz kargo gönderimi de sağlayabilir.