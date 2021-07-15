Trendyol'dan KEP zorunluluğu

E-ticaret faaliyetinde bulunan şirketlere 2015 yılında KEP adresi zorunluluğu gelmişti. Şimdi ise birçok pazaryeri için KEP adresi zorunluluğu gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de Trendyol.

Trendyol üzerinden satış yapmak isteyen markaların artık KEP adresleri olmak zorunda. Trendyol, pazaryerinde satıcı olanlar ve olmak isteyenlerden KEP adresi edinmelerini ve kendilerine bildirmesini istiyor.

Bu gereklilik aslında Trendyol ile iş yapmaya devam etmenin yanı sıra KEP’in şirketinizin diğer faaliyetlerindeki faydalarını keşfetmek ve bunlardan yararlanmak için iyi bir fırsat olarak görülebilir.