Tüm ihtiyaçlar tek panelde

Yeni nesil e-ticaret altyapısı sunan ve bulutla çalışan yerli yazılım girişimi İkas’ın en büyük iddiası sitenizi 20 dakikada e-ticaret yapar hale getirmek üzerine kurulu. Özellikle KOBİ’ler için tasarlanan yapısıyla Avrupa’da Shopify, WooCommerce ve Wix gibi firmalar ile rekabet ediyor.

İkas Kurucu Ortağı Mustafa Namoğlu’na göre en büyük farklarının diğer platformlardaki gibi iade, kategori, özel alan, filtre gibi özellikler için ayrıca uygulama satın alınmasına gerek olmaması.

Tüm satış kanallarını tek panelde toplayan İkas, e-ticaret sitesinin yanında fiziksel mağazalarınızı da bu panelden yönetmenizi sağlıyor.

İkas’la e-ihracata yönelik ürünlerin de farklı fiyatlarda, farklı kurlardan çok kolay bir şekilde satabileceklerini söyleyen Mustafa Namoğlu, şöyle anlatıyor: “Hız ve dönüşüm özelliklerimiz sayesinde aynı sayıda ziyaretçi ile daha çok satış yapmalarını sağlıyoruz. Tek sayfa checkout yapısı sayesinde ziyaretçilerinizin müşteri olma oranlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. İkas altyapısı sayesinde arama motorlarında üst sıralara çıkmalarını ve daha fazla müşteri çekmelerini de sağlıyoruz. Kargo desteklerinden gelişmiş raporlamalara kadar birçok çeşit hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

TL fiyatların KOBİ’ler için avantaj olduğunu söyleyen Namoğlu, 4 ayrı paket seçenekleri olduğunu da ekledi. 2018 yılında Mustafa Namoğlu, Ömercan Çelikler, Tugay Karaçay ve Umut Ozan Yıldırım tarafından Ankara’da kurulan İkas, bu yıl Nisan ayında 3,5 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.