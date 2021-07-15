Uyumsoft ve Ideasoft e-dönüşüm iş birliği

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri ile Türkiye’nin e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft Yazılım arasında, e-dönüşüm çözümlerinde iş birliği anlaşması imzalandı.

IdeaSoft müşterileri, e-ticaret yaparken ihtiyaç duydukları e-dönüşüm çözümlerinde (e-fatura, e-arşiv Fatura, e-defter, e-irsaliye ve diğer tüm e-belgeler), Uyumsoft’un sunduğu avantajlı paketlerden faydalanabilecek.

Uyumsoft, işletmelerin uçtan uca tüm e-dönüşüm süreçlerini kapsayan bir hizmet veriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili kurumlar ile entegrasyonu sağlıyor.