Yapay zekayla fiyat tahmin analizleri yapacak

NECLA DALAN

Markalar için tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan Brandzone, e-ticaret, insert ve reklam verilerini raporlayarak müşterilerinin hızlı aksiyon almalarını ve satış karlılıklarını artırmalarını sağlıyor. Şirket, yeni uygulamasıyla müşterilerine yapay zekayla fiyat tahmin analizleri yapmaya hazırlanıyor. Philips, Carrefour, Samsung, Nestle, Hepsiburada, Unilever, Beymen, Media Markt gibi global ve ulusal 100’e yakın markaya hizmet veren Brandzone’un Kurucu Ortağı Ceylan Çığ Köz, “İki yıl öncesine göre online fiyat değişimlerinde yüzde 100 oranında artış oldu. Sadece televizyon ürünlerinde e-ticaret kanallarındaki fiyatlar günde 500 defa değişebiliyor. Tüm kategoriler düşünüldüğünde bir günde tüm satış kanallarında 5 bin defadan fazla kez fiyat değişebiliyor. Sabahtan akşama yüzde 10 fiyat değişimi olabiliyor. Eğer bir markada kategori ya da satış müdürüyseniz, rakiplerinizin ürünlerindeki fiyat değişimleri sizin için önemli oluyor. Biz e-ticaret, insert ve reklam verilerini müşterilerimize hızlı ve aksiyon alabilecekleri formatta raporlayarak satış karlılıklarını artırmalarına destek veriyoruz. Günde milyonlarca veriyi eş zamanlı karşılaştırıp dinamik perakende ekosisteminde karar almalarını kolaylaştırıyoruz. Veriyle desteklenen stratejiler oluşturmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Bugünün rekabetçi piyasa sürecinin artık şirketleri veri analizini daha hızlı ve doğru veriyle yapmaya, rakiplerini daha iyi analiz etmeye yönelttiğini vurgulayan Ceylan Çığ Köz, yeni projelerle şirketlere verdikleri desteği geliştirdiklerini anlattı. Çığ Köz, “Sürekli işimize yatırım yapıyoruz. TÜBİTAK projelerimiz var. Örneğin, e-ticaret verilerinin makine öğrenmesi ve yapay zekayla nasıl yorumlanabileceği üzerinde çalışıyoruz. Fiyat trendleri ne şekilde devam edecek, tüketici yorumları ne zaman artıyor gibi tahmine yönelik raporlama yapacağız. Geçen hafta ikinci TÜBİTAK projemiz de onaylandı. Bu projemiz de insert’lerdeki bilgileri otomatik elde ederek raporlama yapmamıza imkan sağlayacak” dedi.

Avrupa’daki devlerle de çalışmaya başladı

Markalara fiyat, promosyon, bulunurluk, arama payı, ürün sıralamaları, çok satanlar, içerik takibi, ürün puanı ve ürün değerlendirmesi gibi tüm e-ticaret analitiğini takip edip raporladıklarını kaydeden Ceylan Çığ Köz, insert raporlamasını ise tüm Türkiye’deki tüm yerel ve ulusal marketleri kapsayarak gerçekleştirdiklerini vurguladı. Avrupa’daki markalara da hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Ceylan Çığ Köz, şöyle devam etti: “Türkiye pazarı çok dinamik; fiyatlar ve kampanyalar çok hızlı değişiyor. Hem markalar hem perakendeciler, raporlarımızla günlük aksiyon alıyorlar. Bugün satışı ve karlılığı nasıl artırabilirim diye bakarak dinamik kararlar alıyorlar. Türkiye’de bazen 2 saat öncenin raporu bile eski kalabiliyor. Bunun için sık raporlama isteyen çok müşterimiz var. Altyapımız da farklı istekleri karşılamaya uygun. Philips ve Grohe gibi Avrupa’daki büyük şirketlere de hizmet vermeye başladık. Avrupa’da geçmiş trendlere ve uzun süreli indekslere bakma alışkanlığı daha fazla. Haftalık ve aylık olarak kapsamlı bir analiz görmek istiyorlar; analizlerimizi inceleyerek uzun vadeli stratejilerine karar veriyorlar.”

Yurt dışında 2023 yılı hedefi en az 40 markaya hizmet vermek

Türkiye’de sektör lideri olduklarını belirten Ceylan Çığ Köz, geçen yıl yüzde 100 büyüme kaydettiklerini, Avrupa ile bu büyümenin daha da hızlanacağını vurguladı. Çığ Köz, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıldan beri global bir oyuncu olmak için yatırımlarımızı yapıyorduk. Bundan sonraki global büyümemiz çok daha hızlı olacak çünkü farklı ülkelerin isteklerine adapte olunca, yeni firmalara benzer hizmetleri sunmak da kolaylaşıyor. Türkiye’deki neredeyse tüm büyük markalarla çalışıyoruz. 2023’te yurt dışında en az 40 büyük markayla çalışmayı hedefliyoruz. Büyüme de daha çok yurtdışından gelecek.”

Raporlamada fiyat, çok satanlar ve ürün yorumları öne çıkıyor

Ceylan Çığ Köz, “Türkiye’de çalıştığımız markalar en çok fiyat, bulunurluk, çok satanlar listeleri, ürün değerlendirme puanı ve yorumlarla ilgili raporlar talep ediyor” dedi. Tüketici alışkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceylan Çığ Köz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Online alışverişte tüketicilerin yüzde 70’i sadece ilk sayfadaki ürünlere odaklanıyor; yüzde 97.6’sı ise satın alma yapmadan ürün yorumlarını okuyor. Tüketicilerin yüzde 31’i ürün içeriğinde yeterli bilgi olmadığı için o ürünü almaya çekindiklerini belirtiyor. Ayrıca tüketiciler mağazadan alışveriş yaparken bile ürünle ilgili online araştırma yapabiliyor.

Türk tüketicilerin yüzde 30’u ürün araştırmasını online arama motorlarından yaparken, yüzde 50’si araştırmaya online pazar yerlerinden başlıyor. Bunun için sadece offline dataları ya da online dataları analiz etmek marka ve perakendeciler için yeterli değil. Biz de bütünleşik bir hizmet sunuyoruz. Sadece fiyat karşılaştırması değil; bulunurluk, çok satanlar, ana sayfa ürünleri, görsel, satıcı, ürün puanı, kategori ağacı, değerlendirme puanı, yorumlar ve yorumlama içerikleri gibi verileri de markaların istediği gibi aksiyona geçebilecekleri şekilde raporluyoruz. Aynı zamanda perakendeciler için kategori ağaçlarına bakıyoruz.”