Yerli 'unicorn'da kadın CEO imzası

Kadın girişimci Hande Çilingir, Türkiye’nin ilk kadın unicorn’u oldu. E-ticaret şirketleri için kişiselleştirme yazılımı geliştiren Insider, Türkiye’den çıkan milyar dolarlık girişim kervanına katıldı. Insider, Türkiye’nin unicorn olan girişimleri arasında CEO’su kadın olan tek unicorn olma özelliğine de sahip.

Qatar Wealth Fund’ın (Katar Varlık Fonu) liderliğini üstlendiği Seri D yatırım turunda Riverwood Capital ve Sequoia Capital’den 121 milyon dolar yatırım alan girişim, bu yatırımların etkisiyle 1 milyar dolar değerini aştı.

E-ticaret ekosistemlerinde, kullanıcıları davranışsal bazlı olarak, gerçek zamanlı ‘segment’leyip ve kullanıcı alışverişini yapmaktayken onu satışa yönlendirecek olan doğru kişiselleştirmeyi sağlıyor. Bugün Brezilya’dan Amerika’ya, İspanya’dan Endonezya’ya kadar 5 kıtada 25 ofisi, 500’den fazla çalışanı bulunuyor. Türkiye’den çıkıp globalleşen girişim, şirketin merkezini ise Singapur’a taşımıştı.

Insider CEO’su Hande Çilingir, “Aldığımız yatırımı, küresel genişlememizi hızlandırmak ve teknolojimizi geliştirmek için kullanacağız. Gelecek dört yılda 2 binden fazla yeni istihdam yaratmayı hedefl iyoruz. Kadın mühendis istihdam etmek önceliklerimizden olacak” dedi.