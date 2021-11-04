Yeşil enerji alternatiflerinden daha ucuz olacak

Yeşil enerjiye ve elektrikli araçlara geçiş, iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyor. Ölçek ekonomileri, üretim arttıkça maliyetlerin düştüğü anlamına geliyor.

Güneş panelleri, LED ampuller ve lityum iyon pillerin maliyeti son on yılda yaklaşık yüzde 90 oranında düştü. Güneş ve rüzgar enerjisi şu anda dünyanın çoğu yerinde en ucuz enerji kaynağı haline geldi.

COP26 zirvesinde, dünya ekonomisinin üçte ikisini temsil eden dünya liderleri, enerji maliyetlerini hızla aşağı çekmek için temiz teknolojilerin gelişimini koordine edecek bir plan üzerinde anlaşmaya vardı.

40’tan fazla ülke, üretimi hızlandırmak ve yeşil teknolojilerin fosil yakıtlı alternatiflerden daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olduğu “devrilme noktasını” öne çıkarmak için standart belirleyeceklerini ve yatırımları koordine edeceklerini açıkladılar. Bu noktada, yeşil ekonomi dönüşümü ve net sıfır ekonomiye geçişte hız kazanılması hedefleniyor.

Bu ülkeler arasında, İngiltere, ABD, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ve Avustralya yer alıyor. Plan çerçevesinde belirlenen ilk beş alan; temiz elektrik, elektrikli araçlar, yeşil çelik, hidrojen ve sürdürülebilir tarım olacak. Hedef, bu alanlarda 2030 yılına kadar 20 milyon yeni iş yaratmak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Temiz teknolojiyi en uygun fiyatlı, erişilebilir ve çekici seçenek haline getirerek, en kirletici sektörlerde tercih edilmesi sağlayabilir ve dünyanın dört bir yanındaki emisyonları azaltabiliriz” diyor. Bu hafta başında yeşil teknolojiyi desteklemek için 3 milyar sterlinlik bir finansman paketi açıklayan Johnson, “Glasgow’da bu süreç daha da ileri taşınacak. 2030 yılına kadar temiz teknolojiler sadece emisyonları azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda daha fazla iş ve daha fazla refah yaratacak” diye ekliyor.

YEŞİL ŞEBEKELER GİRİŞİMİ

Yeni planlar arasında İngiltere ve Hindistan tarafından başlatılan ve 80 ülke tarafından onaylanan küresel bir elektrik girişimi yer alıyor. “Yeşil Şebekeler Girişimi”, tüm kıtalarda uluslararası süper şebekeler oluşturmak ve güneşli çölleri ve rüzgarlı kıyıları şehir merkezlerine bağlamak için siyasi iradeyi ve finansmanı harekete geçirmeyi amaçlıyor. Bu şebekeler, yerel olarak kesintili olabilen yenilenebilir enerjiden güvenilir elektrik sağlamanın anahtarı olarak değerlendiriliyor.

Bir başka yeni girişim ise temiz elektrik üretmeye odaklanan “İnsanlar ve Gezegen için Küresel Enerji İttifakı.” İçlerinde Dünya Bankası, Rockefeller Vakfı, Bezos Earth Fund’un da bulunduğu birçok kurum bu ittifakı 10 milyar dolarlık bir başlangıçla hayata geçirdiler. İngiltere ve İskandinav emeklilik fonları da Salı günü yaptıkları açıklamada, 2030 yılına kadar temiz enerjiye 130 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdular.