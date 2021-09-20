1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali için geri sayım başladı!



İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, usta müzisyenlerle, Türkiye’nin genç yeteneklerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. ‘Müzik doğayı iyileştirecek’ ve ‘Gençler İstanbul’u iyileştirecek’ sloganlarıyla yola çıkan festivalin teması da ‘doğa ve İstanbul’ olarak belirlendi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek festival 21 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayacak. Festivalde, ana konserler, belgesel gösterimleri, gençlerin ustalarla bir araya geleceği ‘Gençler İstanbul’u iyileştirecek konserleri’ ve söyleşiler yer alacak.



Gençlerden İstanbul’a hediye

Festival Direktörü Aycan Altungül etkinliği, “Gençlerden İstanbul’a hediye” ifadeleriyle tanımlıyor. Festivalin manifestosunu birlikte kaleme alan Altungül, Nil Kocamangil, Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz manifestoda, “Biz; müziğin iyileştirici gücüne inanan ve müzikte bulduğumuz gücü doğa için, İstanbul için en çok da gençler için paylaşmayı amaçlamış girişimcileriz. İstanbul için söyleyecek sözü olan, yaşanılabilir bir dünya endişesi olan bireyler olarak; hayallerimizi, geleceğe dair umutlarımızı, heyecanımızı ve enerjimizi birleştirip İstanbul’a yeni bir festival kazandırmak için yola koyulduk” diyorlar.

Programda neler var?

Festivalin açılış konseri 21 Eylül Salı günü Lucas&Arthur Jussen kardeşlerin piyano resitaliyle başlayacak. 23 Eylül Perşembe günü Gary Hoffman ve David Selig piyano, keman konçertosuyla sahne alacak. 26 Eylül Pazar günü Hellen Weiss, Gabriel Schwabe ve Caspar Frantz’dan piyanolu üçlü konser, 28 Eylül Salı günü Svetlin Roussev ve Elena Rozanova keman, piyano resitali, 29 Eylül Çarşamba Burak Bilgili, Gökhan Aybulus şan, piyano resitali var. Kapanış konseri Borusan Quartet ve Nil Kocamangil ile 2 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

“Gençler İstanbul’u İyileştirecek” konserleri 22 Eylül Çarşamba ile 28 Eylül Salı günleri arasında her gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu Habitat Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Festival kapsamındaki belgesel gösterimleri; 22 Eylül Çarşamba Lüfer-Boğazın Prensi, 24 Eylül Cuma Tarlabaşı-Tarlabaşı, 25 Eylül Cumartesi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Sesli Müzik ve 27 Eylül Pazartesi Kedi, CRR Habitat Parkı’nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festival Söyleşileri; 22 Eylül Çarşamba Sevtap Çapan ‘Edebiyatta İstanbul ve Boğaz’ hemen ardından Mert Gökalp ile İstanbul Boğazı ve Boğazın Prensi Lüfer üzerine söyleşi, 23 Eylül Perşembe Yekta Kopan ile Söyleşi, 24 Eylül Cuma Seda Özen ile ‘İstanbul’a Sorumluluk’, son olarak 27 Eylül Pazartesi ‘İstanbul’un Dört Ayaklıları’ ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Akademi Kapanış Konserleri; 24 Eylül Cuma, ICFEMA Viyolonsel Akademisi Kapanış Konseri. 27 Eylül Pazartesi ICFEMA Piyano Akademisi Kapanış Konseri ve son olarak 30 Eylül Perşembe günü ICFEMA Keman Akademisi Kapanış Konseri Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yine ücretsiz.