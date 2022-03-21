1 milyon lira ödüllü eser, “SAYA’nın Sesi” oldu

İGA İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın önderliğinde mimarinin ve sanatın her alanından üyelerin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. İGART bünyesinde, ülkemizde sanata daha fazla yer açılması ve özellikle genç sanatçılara destek verilmesi amacıyla başlatılan “İGART Sanat Projeleri Yarışmaları” serisinin ilki Eylül ayında duyurulmuştu. 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan yarışmaya 221 proje ile katılım sağlandı. Yarışmanın, mekân tanımı dışında herhangi bir konu ve teknik sınırlaması bulunmuyordu.

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim’in yer aldığı jürinin değerlendirmesinin ardından öncelikle finalistler açıklandı. Betül Kotil, Zafer Ali Akşit ve Celaset rumuzlu sanatçıların eserleri finale kalırken; yarışmanın kazananı Kotil’in eseri “SAYA’nın Sesi” oldu.

Kadri Samsunlu

Kazanan eser, İGA İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen törenle duyuruldu ve büyük ödül eser sahibine takdim edildi. Törende konuşma yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu; İstanbul Havalimanı’nın, ziyaretçilerin bir kez daha gelmek isteyecekleri bir merkez haline gelmesinde kültür sanat çalışmalarının önemli rol üstlendiğini dile getirdi. Samsunlu şunları söyledi:

“İstanbul Havalimanı’nda her gün binlerce kişiyi ağırlıyoruz ve bu ziyaretlerin bir deneyime dönüşmesini önemsiyoruz. İGART ile bu deneyimi, yazıyla, fotoğrafla, videoyla yolcuların ceplerine birer hediye olarak sunabileceğiz. İGART kapsamında bugüne kadar hayata geçen ve geçecek olan çalışmalar, binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlaması açısından çok değerli. Yarışma serisinde planlanan tüm alanların sanat eserleri ile bütünleşmesini heyecanla bekliyoruz. Bugün sonuçlanan ilk yarışmanın ardından, havalimanımız içinde önceden belirlenen 16 farklı alan için daha benzer çalışmalar devam edecek. İstanbul Havalimanı’nı sanatla bu kadar bütünleştirebilmekten ve sanatçılara yeni alanlar açan sürdürülebilir bir destek sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel bir aktarma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı’na yönelik üretim yapmak; ortaya çıkacak eserle uzun yıllar farklı ülkelerden, kültürlerden ziyaretçilere ulaşabileceğini bilmek, özellikle genç sanatçılarımız için sıra dışı bir tecrübe. Bu cesur adımı atan tüm katılımcıları tebrik ediyor ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Birinci olarak seçilen ve yakın zamanda uygulaması başlayacak olan eserin sahibi Betül Kotil’e, bizimle birlikte yaşayacak bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. SAYA’nın Sesi, İstanbul’dan dünyaya ulaşacak.”

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise İGA’nın kültür sanat alanında hayata geçirmek istediği yenilikçi projelerin önemine dikkat çekti. Koçan, “İGART Sanat Projeleri Yarışması gibi sanatçıların kolaylıkla öneride bulunabileceği ve ulaşabileceği bir mekanizma oluşturmak, böylece bağımsız sanatçıların temsil edilmesine olanaklar sunmak çok değerli. Bu gelecekçi bakış açısının sanatı desteklemek, yeni imkanlar oluşturmak ve daha çok sanatçıya alan açılmasını sağlamak için önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Başvurularda İstanbul dışında Anadolu’dan genç sanatçılarımızın eserlerini görünce İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ne kadar doğru ve ihtiyaç duyulan bir şekilde hayata geçtiğine emin olduk. Sanatçılara mekân tanımı dışında hiçbir sınır getirmemek çok değerliydi. Yıllardır ülkemizde özlem duyulan, sanatçıya imkanlar sunulan bir açık kapı işlevi görecek olan İGART, sanat tarihimiz açısından ayrıcalıklı ve ölçekli bir adımı gerçekleştirdi ve bunu 16 farklı alan için daha planlanan yarışmalarla sürdürecek. Bugün bu kapıdan girmiş olan başta Betül Kotil olmak üzere yarışmaya katılan tüm genç sanatçıları tebrik ediyorum” diye konuştu.