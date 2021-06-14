Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek olan 1. Uluslararası Turizm Gastronomisi ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin doğal güzelliklerini, bölgesel ve yerel gastronomik değerlerini tanıtmak ve ülkemizi gastronomi turizminin ilgi odağı haline getirmek amacıyla düzenlenen FSUMMIT, Sözen Organizasyon ev sahipliğinde otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcılar, yöneticiler, gastronomi ve turizm profesyonelleri ile yerel ve uluslararası şefleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Turizm gastronomisi ve ağırlama sektöründe pandemi sonrası yeni normal düzeni, dünyadaki trendler, yenilikler, sürdürülebilirlik, yatırım planları gibi pek çok konuyu ele alacak olan FSUMMIT, ilk yılında ‘Ağırlamada Farklılaşma’ temasını işleyecek.

23-24 Haziran’da FSUMMIT’te, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, Dünya Seyahat Turizmi Konseyi CEO’su Gloria Guevara, TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Nestle Genel Müdürü Ali Mansour, TAFED Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Divan Grup Mutfak Koordinatörü Giancarlo Gottardo, Vogue Group Yönetici Ortağı Özgür Tankut, Rixos Premium Hotel Yönetici Şef Ümit Çelikkaya, Zennup 1844 Kurucusu Ömür Akkor, OD Urla Kurucu Şefi Osman Sezener, Akra Otelleri Danışman Şefi Tolga Atalay, Cookshop Genel Müdürü Selçuk Gengeç ve Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen gibi isimler etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.