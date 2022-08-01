10 bin kişilik antik tiyatro ayağa kaldırılıyor…

“Rotamız Düzce” programında Saz Köy’deki Elanur ve Hatice Tekir hanımlar işlettiği Tekir Köy Evi’nde geceledik. Sabah kahvaltımızı da orada, bölge insanlarının sofralarındaki ürünlerle yaptık.

Kahvaltının ardından Düzce Konuralp Mahallesi'nin üzerine kurulduğu, bir zamanlar nüfusunun 100 bin civarında olduğu tahmin edilen Prusias ad Hypium (Hypium-Melen çayının üzerindeki Prusias) antik kentine geçildi. Tarihi milattan önce 3. yüzyıla dayanan 10 bin seyirci kapasiteli antik tiyatro, arkeologların verdiği bilgiler eşliğinde gezildi. Batı Karadeniz’de ayakta kalan tek antik kent olmasının Düzce’yi tarihî açıdan da ayrıcalıklı bir konuma getirdiğini söylediler. “Prusias ad Hypium’un kazı danışmanı Teos antik kentini de kazan Prof. Dr. Musa Kadıoğlu…

12 ay çalışılıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü bu kazılara çok önem veriyor, göreve gelir gelmez konuya eğilmiş, üç yıldır yılın 12 ayı 12 arkeolog, 70-80 işçi çalışıyormuş. İhtiyaca göre sayılar artabiliyormuş.

Hemen tiyatronun yanı başındaki Yörük çadırında tarihi Konuralp pirincinden yapılan pilav tadıldı. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in de katıldığı Yörük çadırındaki sohbette, Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu Nermin Alayıldız, kooperatifle birlikte gerçekleştirdikleri başarılı projeleri ve şehrin üretim gücüne sağladıkları katkıyı anlattı.

Kemerkasım Su Kemerleri, Atlı Kapı ve Konuralp Müzesi de antik tiyatrodan sonra bölgede gezdiğim diğer yerlerdi. Bir zamanlar basamaklarına oturularak çekirdek çitlediği için halk arasında “Kırk Basamaklar” diye adlandırılan antik tiyatroyu yukarıdan görmeyi de ihmal etmedim.

Müze

Müzeye ayrı bir başlık açmak istiyorum: Prusias ad Hypium antik kentinin zengin kültürel mirasını sergilemek üzere kurulan müze, 2003 yılında ziyarete açılmış. Üç teşhir salonu, bir laboratuvar, iki depo, bir konferans salonu ve idari bölümlerden oluşuyor. Müzede, bin 848 arkeolojik, 491 etnografik ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplam 6 bin 237 eser bulunuyor. Bu önemli müzenin mutlaka yenilenmesi ve depreme karşı güçlendirilmesi gerekiyor. Başkan sohbetimizde bu konuyla ilgili yeni bir müze sözü verdi.