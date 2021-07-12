“100 Yıl Beuys” seminer dizisi Akbank Sanat’ta sürüyor

Akbank Sanat kültür sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Akbank Sanat, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanatı derinden etkileyen sanatçı Joseph Beuys’un 100. yaşı anısına; Prof. Dr. Marcus Graf’ın moderasyonuyla farklı alanlardan gelen uzmanların katıldığı seminer dizisine Temmuz ayında da devam ediyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanatı derinden etkileyen Joseph Beuys; devrim niteliğindeki yaratıcılık ve katılımcılık nosyonlarıyla, hümanist bir toplum yaratmak için başvurduğu mistisizm ve politika kombinasyonlarıyla kendisinden sonraki birçok nesil için ilham kaynağı olma niteliği taşıyor.

Akbank Sanat’ın Youtube kanalında Ekim ayına kadar sürecek şöyleşiler; Beuys’un sosyo-kültür ile sosyo-politika, spiritüalizm ile bilim, sanat üretimi ile sanat paylaşımı arasında geçişler gösteren külliyatını anlatarak daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Seminer serisi Akbank Sanat Youtube kanalından tüm sezon boyunca izlenebiliyor.

Temmuz ayı etkinliği “Beuys ve Malzemeleri” başlığını taşıyor. Moderasyon: Prof. Dr. Marcus Graf

Konuşmacı: İsmet Değirmenci.