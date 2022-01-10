11 binin üzerinde eser bulundu

Prof. Dr. Serdar Aybek ile Metropolis’in stoasında soluklanıyor, yemyeşil Torbalı ovasının doyumsuz manzarasını seyrediyoruz. Şehir “şanslı” (!) ya Aralık ayında bize güneşli bir gün sunuyor… Serdar Hoca, kazı alanında ele geçirilen seramik, sikke, cam, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ve birçok maden buluntudan oluşan 11 binin üzerinde tarihi eserin İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat ile Selçuk Efes müzelerinde sergilendiğini söylüyor.

Akropolis

Akropolis’te (kentin en yüksek yerine kurulu, devletin en önemli yapısı olarak kabul edilen binanın bulunduğu alan) çalışmalar sürdürülüyor, bir sonraki gelişimizde tırmanacağız. Hocadan dinliyoruz:

Öncelikle büyük oranda ayakta duran sarnıç kazısına başlanmış ve son iki yılda dört bölümlü anıtsal yapının üç bölümü ortaya çıkarılmış. 2021 yılında da Akropolis’in Doğu Kapısı’nda çalışmalar başlatılmış. Bu çalışma ile ziyaretçilerin bu alana iki bin yıl önce kullanılan kapıdan giriş yapmaların sağlanması hedefleniyormuş. Akropolis’te çalışmaların sürdürülmesiyle izleri bilinen ancak henüz tanıtımı yapılmamış surlar, anıtsal doğu ve batı kapıları, muhtemel Ares Tapınağı ve kutsal alanı, yollar ile Akropolis’teki yerleşime ait diğer kalıntılar ortaya çıkması bekleniyormuş.

1381 Parsel

Serdar Hoca ile temiz havayı ciğerlerimize çeke çeke, ovayı seyrederek yeniden aşağıya yürüyor, bizi müze girişinde bekleyen araçla yeni bir kazı alanına geçiyoruz: Şimdilik “1381 Parsel” adı verilmiş. Mermerden inşa edilen ve ortasında taş döşeli bir avluya sahip. İlk izlenimler, büyük bir kamusal yapı olduğu yönünde. Avludan daha üstte geometrik mozaiklerle bezenmiş bir zemin var. Bu geçiş, mozaik zemin boyunca uzanan üç basamaklı mermer mimari ile yapılmış. Kent içindeki bir meydan ya da Agora (yurttaşların politika ve ticaret işlerini görüşmek üzere toplandığı alan) olabileceği düşünülüyor. Alanda heykel kaideleri ile birlikte bir kadın heykeli ve bir komutan heykeli parçasının bulunması Metropolis için önem taşıyan kişilerin heykeller ile burada onurlandırıldıklarını da gösteriyor.

Kentin ikinci hamamı

Tekrar araca biniyor, ikinci hamamın bulunduğu alana geçiyoruz. Burası palaestra; güreş, boks gibi etkinliklerin de yapıldığı mekân. Yapısında son derece iyi korunmuş tuğla tonozlu galerilerin, mozaik döşeli portikoların (revak) ve mermer kaplamalı havuzların bulunduğu bir kompleks. Galerilerin neredeyse hiç zarar görmemiş olması çok etkileyici…