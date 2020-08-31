17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları sürüyor

31 Ağustos 2020

FARUK ŞÜYÜN

Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında 17. kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2.217 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 25 Aralık, Cuma olarak açıklandı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 17. Akbank Kısa Film

Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 35 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek.

17. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”,

“Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, ve “Forum” ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 22 Mart - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

17. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebiliyor.