17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali bugün başlıyor

17 Ağustos 2020

17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte 17 Ağustos-17 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılıyor. Festival, dünyada az sayıda örneğine rastlanan yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile gerçekleştiriliyor.

Bosfor Turizm sponsorluğunda düzenlenen 17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen tüm sağlık önlemlerini alarak, kapılarını 17 Ağustos (bu akşamki) Rosanne Philippens & Michail Lifits konseriyle bir kez daha Bodrumlu sanatseverler için açıyor.

Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere eğitim fırsatları sunan festival, bu sene kapsamı genişletilerek Başka Sinema direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan film seçkisini programına dahil ediyor. Festival kapsamında gerçekleşecek konser, film gösterimleri ve sergilere paralel olarak çevresel sorunlara ve sosyo-kültürel yerel değerlere dikkat çeken paralel etkinlikler yapılacak...

Festivalle ilgili bir açıklama yapan piyanist Gülsin Onay şunları söylüyor:

“17 yıldır sevgili Eren Levendoğlu ile birlikte yürüttüğümüz ve her sene büyük bir heyecan ve sevinçle karşıladığımız festivalimiz başlıyor... Pandemi koşullarının zorluk ve sınırlamalarına rağmen, sanatseverlerin bizi çok mutlu eden büyük ilgisi, sponsorlarımızın cömert desteği ve organizasyon ekibinin özverili çabaları sayesinde, sanat danışmanlığını yaptığım 17. Gümüşlük Müzik Festivali Ve Akademisi geniş kapsamlı klasik müzik, caz, sinema ve ustalık sınıfları programı ile 17 Ağustos’ta kapılarını açıyor. Oturma düzeni pandemi güvenlik koşullarına uygun olarak planlanmış, sosyal mesafeyi koruyabilmek açısından koltuk sayısı sınırlı tutuluyor.”

Konser Programı

(Taşta: Antik Taş Ocağı 21:00 – Suda: Gümüşlük Festival Merkezi 20:30)

17 Ağustos, Taşta

Rosanne Philippens (Keman) ve Michail Lifits (Piyano)

25 Ağustos, Taşta

Jean-Marc Luisada (Piyano)

30 Ağustos, Suda

Gümüşlük Festival Akademisi Piyano Öğrencilerinin Konseri

31 Ağustos, Taşta

Deniz Şensoy, Can Çakmur, Jamal Aliyev (Piyano Üçlüsü)

6 Eylül, Suda

Yuri Honing Akustik Dörtlüsü (Saksafon, Piyano, Bas, Davul)

8 Eylül, Suda (Özel Kayıt Gösterimi)

Daniel Zamir (Saksafon / Gitar)

12 Eylül, Suda (Özel Kayıt Gösterimi)

Abate Berihun ve Addis Ken Project (Saksafon, Piyano, Bas, Davul)

15 Eylül, Suda

Erkin Onay, Çağ Erçağ, Gülsin Onay (Piyano Üçlüsü)