18 Haziran Dünya Sushi Günü kapsamında Maromi by Divan İstanbul’da açık büfe

Divan İstanbul’da bulunan Maromi by Divan İstanbul 18 Haziran Dünya Sushi Günü kapsamında kutlamalara başlıyor. 14 Haziran’dan itibaren her salı günü açık büfe düzeninde “Japanese Food’’ etkinliği gerçekleştiriyor. Restoranda Açık büfede yer alan sınırsız sushi ritüelinin yanı sıra, Japon mutfağının lezzetlerini de deneyimlemek mümkün.

Divan İstanbul, misafirlerini açık alanı olan Divan Pub Teras’ta ise DJ performansı ile ağırlıyor. Maromi by Divan İstanbul, hafta içi ve cumartesi günleri 12:00 – 15:00 ve 18:00 – 23:00 saatleri arasında servis veriyor.