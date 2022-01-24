2. Yeditepe Bienali yeni sergilerle sürüyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın işbirliği ile 7 Ocak’ta başlayan 2. Yeditepe Bienali Fatih Cam Küp Galeri ve Nuruosmaniye Camii Mahzen’deki sergilerle ile devam ediyor. 7 Mart’a kadar sergilenecek olan eserler, mahzenin su ile ilişkisini vurgulayan bir tür iniş ve ağırbaşlılığı esas alıyor.

Serginin küratörü Berkan Karpat, Nuruosmaniye Camii Mahzen’de 17 eser sergilendiğini belirterek, “Çerçeve içi Çerçeve dışı teması ile yola çıktığımız 2. Yeditepe Bienali, 'içeride' kaybettiğimizi 'dışarıda' aramanın sonuçlarına ilişkin soruları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda mahzendeki çalışmalarımız da geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların sanat icrası ve sergileme tarzları hakkındaki sorularını görünür kılma çabasının sonucu olarak yer alıyor. Böylece daha çok hem çağdaş sanatın hem de geleneksel sanatın sergileme pratiklerinin geleceğine dair umut ve umutsuzlukların dile gelmesi diyebiliriz’ dedi. Karpat, mahzende sergilenen eserlerin, enstalasyon anlamında bir “yerleştirme” değil bir tür “yerini arama” “her şeyin zaten yerli yerinde olduğu”na dair kadim Anadolu bilgeliğinin çağrısını işitmeye ve duyurmaya dair bir teklif olduğunu da hatırlattı.

M. Ergün Turan

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise “Bienal” gibi kapsamlı bir kültür sanat etkinliğinin, Fatih’te, sur içinin eşsiz güzellikteki mekânlarında gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yeditepe Bienali’nde yurt içi ve dışından 226 sanatçımızı ağırlıyor, İstanbul’la özdeşleşmiş dört önemli mekânda, 282 sanat eserine ev sahipliği yapıyoruz. Bienalin, hem seçilen ilham verici temasıyla, hem de eserlerin zihinlerde yarattığı zengin çağrışımlar ve sergilenme tarzlarıyla, verimli sanatsal tartışmalara imkan sağlayacaktır” dedi.