20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için geri sayım başladı

Dönem başkanlığını Selma Yağcı, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı, Remzi Buharalı, Ersin Antep ve Serbülent Biçer’in yaptığı, Sanat Etkinlikleri Derneği çatısı altında düzenlenen 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin hazırlıklarında sona gelindi.

Selma Yağcı

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada “Tüm insanlık, savaş ve salgınların yol açtığı sıkıntılar içinden geçmekte. İnanıyorum ki bunlar, geçmişte olduğu gibi bugün de sanatın bizlere aşıladığı moral değerlerle aşılacaktır. İşte bu yüzden Müzik Birleştirir diyerek, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ni 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında halkımızla buluşturacağız. El ele, yürek yüreğe nice festivalde buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın” dedi.

“Müzik Birleştirir”

“Müzik Birleştirir” temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Festival, açık hava konserleri, ücretsiz etkinliklerle birlikte, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Mersin’in kültürel ve doğal zenginliklerini öne çıkarmak amacıyla her yıl yapılan Beste Yarışması ile Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği bir sonraki yıla yeniden ertelenirken, Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü ve MUMF 20. Yıl Özel Ödülü olmak üzere 4 farklı dalda ödüller de dağıtılacak.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Resmi Kurumlar: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Yerel Yönetimler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Odalar: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası, Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Festival Sponsorları: Armada Gıda A.Ş, Mersin International Port (MIP), OPET Petrolcülük A.Ş, Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş, Sertel Tools, Divan Mersin, Çukurova Music, Ülke Temsilcilikleri: Hollanda Kraliyeti, Avusturya Kültür Ofisi, Katkıda Bulunanlar: Derya Otomotiv, Arbella Makarna, Gökşenler, Dernekler ve Kulüpler: İçel Sanat Kulübü, Mersin Polifonik Korolar Derneği, Mersin Liseliler Derneği, tarafından destekleniyor.

Festival programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.