2020 yılında 16 milyon yabancı turist ağırladık

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.

Türkiye’nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de yine bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama yine bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 762 dolar oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise; 2020 yılında 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

En çok giriş yapılan iller

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya’nın ikinci olduğu sıralamada, Edirne üçüncü, Muğla dördüncü ve Artvin ilimiz beşinci sırada yer aldı.

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