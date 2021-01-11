21 yaşındaki Metro Gastro dergisinin 100. sayısı çıktı

“Türkiye’nin Yemek Kültürü Dergisi” sloganıyla yayınlanan Metro Gastro, Metro Kültür Yayınları kapsamında 2000 yılından bu yana üç ayda bir okurlarla buluşuyor. Metro Gastro dergisi her sayısında farklı disiplinlerden yazılara, Türkiye’nin dört bir yanından tariflere yer veriyor.

Derginin geçtiğimiz günlerde yayınlanan özel 100. sayısında ise 100 tarif yer alıyor. Tarifler, Metro Gastro dergisinin önceki 99 sayısında ve yine Metro Kültür Yayınları’nın mutfak kültürü konusunda hazırladığı beş kitapta yer alan ve bizzat ilgili bölgelerdeki insanların verdiği yüzlerce yöresel ve geleneksel tarifler arasından seçilmiş.

100. sayı açıklaması

Metro Gastro’nun 100. sayısı nedeniyle yapılan açıklamada şöyle deniliyor:

“Metro Türkiye, çeşitli disiplinlerin, tarihin, sosyolojinin, antropolojinin ve ekonomik gelişmelerin üzerine düşünen, araştıran yeni nesil bir gastronomi anlayışının olması gerektiğine inanıyor. Çünkü gastronomiyi bir ülkeye ekonomik kalkınma sağlayabilecek, turistik değer yaratabilecek, tarımdan turizme, eğitimden kültüre pek çok alanı tümüyle dönüştürebilecek güçlü bir değer olarak görüyor.

Bir ülkenin zenginliklerinin tüm dünyada bilinmesi ve hak ettiği yere gelmesi için en başta o ülkenin kendi potansiyelini fark etmesi ve sahip olduğu değerlerin farkında olmasıyla mümkün olduğunu düşünen Metro Türkiye, Metro Kültür Yayınları ile Türk mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası zeminde tanıtıyor. Metro Kültür Yayınları ile Türk mutfak kültürünü evrensel ve çok katmanlı bir şekilde ele alarak kamuoyuna tanıtmayı hedefliyor, sahip olduğumuz değerlerin engin potansiyelini toplumun her parçasının fark etmesini sağlamak istiyor.

Buradan çıkan yayınlar yarı etnografya ve sözlü tarih çalışmaları ile yürütülerek hazırlanıyor. Ayrıca veriler ışığında gıda kategorileri ile yeni ve yöresel ürün geliştirme konularında ortak çalışmalar yürütülüyor.”

650’den fazla ziyaret

Metro Gastro dergisi için bugüne kadar yapılan çalışmalarda dergi ekibi 21 yılda 650’den fazla bölgeyi ziyaret etmiş; Bu seyahatler için 172 bin kilometre yol kat etmiş; Bu yolun bin 200 kilometresi yürünmüş; Fotoğraf çekimleri için 310 sofra kurulmuş; Türk mutfağı hakkında yaklaşık 5 bin kişiden bilgiler okuyucularla paylaşılmış; 21 bin kare fotoğraf çekilmiş…

Derginin 100. sayısına ve diğer tüm sayılarına https://www.metro-tr.com/metro-gastro adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Kitaplar

Metro Türkiye Yayınları bünyesinde bugüne kadar yayınlanmış bazı eserler ve yayın tarihleri ise şöyle:

Mevlevi Mutfağı, 2007; Deneysel Bir Arkeoloji Çalışması Olarak Hitit Mutfağı, 2008; Gaziantep Deyince, 2009; Ramazan’da Balık da Yenir, 2009; Peynire Dair, 2009; Yediğimiz Ekmek, 2010; Ballı Yazılar, 2010; Açlık, 2011; Çorum Mutfağına Güzelleme, 2012; Diyarbakır Mutfağı/ Bayram Çöreği, 2013.