26. İstanbul Caz Festivali her cuma TRT Müzik'te
Cazın önde gelen isimlerini ve müziğin yıldızlarını 26’ncı kez ağırlayan İstanbul Caz Festivali’ndeki unutulmaz konserler, her cuma saat 23.45’te TRT Müzik’te müzikseverlerle buluşacak.
TRT Müzik, caz severler için muhteşem bir konserler serisini ekrana getiriyor. 29 Haziran - 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 26. İstanbul Caz Festivali, her cuma saat 23.45’te TRT Müzik’te tekrar yayınlanacak.
Festivalin unutulmaz konserleri arasında ünlü basçı Michael League'in liderliğinde sofistike besteleri emprovizasyon stiliyle birleştiren Snarky Puppy, genç neslin yaratıcı caz müzisyenlerinden, yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, reggae, soul, afro-be Nubiyan Twist, “crooner” (erkek caz şarkıcısı) geleneğinin ülkemizdeki temsilcilerinden Ömür Göksel, ödüllü piyanist Bugge Wesseltoft, klavyeci Dan Berglund ve basçı Magnus Öström’den oluşan RYMDEN ile Avusturyalı caz topluluklarından Shake Stew yer alıyor.