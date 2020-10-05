27. İstanbul Caz Festivali çevrimiçi konserleri sürüyor
İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, festivalin çevrimiçi platformunda erişime açıldı. Konserlerin kayıtları, çevrimiçi platform üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da 3 Kasım’a kadar izlenebilecek.
Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı 3 Ekim’den itibaren festivalin online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. Konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.
27. İstanbul Caz Festivali’nin dijital platformunda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresinden satın alınabiliyor. İzleyiciler, biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunulan tekil konser biletleri yanında çevrimiçi izlenebilecek konserlerin tamamını 125 TL fiyatla kombine olarak da satın alabiliyorlar.
Çevrimiçi festival programı
Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu
Konserin Çekildiği Mekân: Sultan Park - Swissotel The Bosphorus
Can Güngör
Konserin Çekildiği Mekân: Sultan Park - Swissotel The Bosphorus
BaBa ZuLa // Make Mama Proud
Vitrin Geceleri
Konserin Çekildiği Mekân: Feriye
Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva
Vitrin Geceleri
Konserin Çekildiği Mekân: Feriye
Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguou
Vitrin Geceleri
Konserin Çekildiği Mekân: Feriye
Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio
Konserin Çekildiği Mekân: İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme
Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı
Konserin Çekildiği Mekân: İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme
Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quartet “Daydream”
Konserin Çekildiği Mekân: Cemal Reşit Rey Konser Salonu