27. İstanbul Caz Festivali ertelendi

27 Nisan 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda, 27 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 27. İstanbul Caz Festivali’nin, küresel koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, sene içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. 1994 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında düzenlenen, İstanbul’un uluslararası konser haritasında önemli bir yer edinmesini ve kentin başka bir gözle deneyimlenmesini sağlayan İstanbul Caz Festivali’nin yeni tarihleri ve programa dair ayrıntılar Temmuz ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Genç Caz konserleri

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 18. kez düzenlenecek Genç Caz konserleri için başvuru tarihi, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar göz önüne alınarak 30 Haziran Salı gününe uzatıldı.

Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan Genç Caz, caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

Genç Caz’a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar başvurularını genccaz.iksv.org adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak ve bu forma dosyaları içeren bağlantıyı ekleyerek yapabilirler.

Biletler iade edilebilecek

27. İstanbul Caz Festivali için alınan biletler, konserlerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerde geçerli olacak. İzleyicilerin, festival tarihlerinin değişmesi nedeniyle daha önce alınan biletleri iade ve değişim hakkı bulunacak. İade, değişim veya destek süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme önümüzdeki aylarda e-posta yoluyla yapılacak ve bilgiler İKSV ile İstanbul Caz Festivali web sitelerinde açıklanacak.

İstanbul Caz Festivali hakkındaki bilgiler, caz dünyasının dijital dünyaya taşınan etkinlikleri ve güncel gelişmeler festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.