3. Antalya Akra Caz Festivali biletleri satışta

17 Ağustos 2020

Antalya'da üçüncüsü gerçekleşecek olan Akra Caz Festivali, modern ve klasik cazın yanı sıra caz müziği, funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Haziran ayında yapılması planlanan fakat ilgili bakanlıklarınca yayınlanan genelgeler kapsamında alınan önlemler ve uluslararası seyahat engelleri gibi nedenlerle ertelenen 3. Antalya Akra Caz Festivali, 26 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında Akra Hotels’in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu, Akra Hotels tarafından düzenlenen festivalin biletleri, yurt içinde ve yurt dışında satışta.

Programda kimler var?

Festival üçüncü yılına; kendine has yorumu, renkli ve güçlü sesiyle tanınan, Hollanda’da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu ile başlıyor. 26 Eylül’deki açılış gecesinde caz, blues, funk ve etnik ritimleri birleştirdiği bestelerini seslendirecek olan Karsu’nun yanı sıra Akra Jazz Band de sahne alacak.

Gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler; Önder Focan besteleri ve bazı Türk müziği parçalarının “funk jazz” yorumundan oluşan funky ve enerjik ritimlere sahip “Funkbook” projesiyle 30 Eylül’de sahnede olacak.

“Sonic Boom”, müzikseverlerin yakından tanıdığı dört isim, Elif Çağlar (vokal), Çağrı Sertel (tuşlu çalgılar), Alp Ersönmez (bas gitar) ve Volkan Öktem’in (davul) bir araya gelmesiyle, 2019 yılında kuruldu. “Sonic Boom” projesi 2 Ekim’de dinleyenlerle buluşacak.

Akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing, 1920’li ve 30’lu yılların caz standartlarını seslendirecekleri “Swing Gecesi” ile 3 Ekim akşamı izleyenlere festivalin renkli konserlerinden birini yaşatacak. Gecede Flapper Swing’e, swing döneminin danslarıyla “Swing Dance Antalya” eşlik edecek.

“İstanbul Sessions” projesiyle İstanbul’un dinamik renklerini sunmaya devam eden İlhan Erşahin, sevilen parçaları ile 7 Ekim’de, grubuyla festival sahnesinde olacak bir diğer isim.

Fazıl Say, üçüncü yılında da festivali yalnız bırakmıyor. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde iki konser ile sanatseverlerle buluşacak olan sanatçının eserlerini solist Serenad Bağcan yorumlayacak. Vurmasazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde Jamal Aliyev eşlik edecek.