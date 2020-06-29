3. Antalya Akra Caz Festivali Eylül’de yapılacak

29 Haziran 2020

Haziran ayında yapılması planlanan; fakat, ilgili bakanlıklarınca yayınlanan genelgeler kapsamında alınan önlemler ve uluslararası seyahat engelleri gibi nedenlerle ertelenen 3. Antalya Akra Caz Festivali, 26 Eylül - 09 Ekim tarihleri arasında Akra Hotels ‘in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. Festivalin biletleri, 10 Ağustos'ta yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulacak.

Festival üçüncü yılına Hollanda’da yaşayan Türk kökenli sanatçı Karsu ile başlıyor. 26 Eylül’deki açılış gecesinde caz, blues, funk ve etnik ritimleri birleştirdiği bestelerini seslendirecek olan Karsu’nun yanı sıra Akra Jazz Band de sahne alacak.

Gitar sanatçısı Önder Focan ve Şallıel Kardeşler; Önder Focan besteleri ve bazı Türk müziği parçalarının “funk jazz” yorumundan oluşan funky ve enerjik ritimlere sahip “Funkbook” projesiyle 30 Eylül’de sahnede olacak.

“Sonic Boom”, müzikseverlerin yakından tanıdığı dört isim, Elif Çağlar (vokal), Çağrı Sertel (tuşlu çalgılar), Alp Ersönmez (bas gitar) ve Volkan Öktem’in (davul) bir araya gelmesiyle, 2019 yılında kuruldu. “Sonic Boom” projesi 2 Ekim’de dinleyenlerle buluşacak.

“Swing Gecesi”

Akustik bir caz manouche grubu olan Flapper Swing, 1920’li ve 30’lu yılların caz standartlarını seslendirecekleri “Swing Gecesi” ile 3 Ekim akşamı sahnede olacak. Gecede Flapper Swing’e, swing döneminin danslarıyla “Swing Dance Antalya” eşlik edecek.

İlhan Erşahin, sevilen parçaları ile 7 Ekim’de, grubuyla festival sahnesinde olacak bir diğer isim.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, üçüncü yılında da festivali yalnız bırakmıyor. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde iki konser ile sanatseverlerle buluşacak olan sanatçının, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümü Antalya’da ilk kez dinleyenlerle buluşacak. Fazıl Say şarkılarını solist Serenad Bağcan yorumlayacak.