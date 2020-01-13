30 ülke, 25 ilimiz ve 22 ilçemiz EMITT Fuarı’nda buluşacak

13 Ocak 2020

24. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. EMITT Fuarı’nda, bu yıl 30 ülke, turist sayısını ve turizm gelirlerini artırabilmek amacıyla yer alacak. Dünyanın en çok turist çeken 10 ülkesi arasında yer alan Çin, Meksika ve Almanya’nın da katılacağı fuar; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Mongolya, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir, Brezilya, Filistin, Makedonya, Gürcistan’a ev sahipliği yapacak.

Fuarda, Antalya’dan Trabzon’a, Diyarbakır’dan Balıkesir’e, Muş’tan Ardahan’a kadar 25 ilimiz de turistik değerlerini anlatacak. İllere ek olarak markalaşma yolunda olan 22 ilçeyi temsilen kamu kurum ve kuruluşları da kültürel varlıklarını ve yöresel lezzetlerini sergileyecek…

Hacer Aydın

Özellikle son yıllarda Türkiye’ye, Uzak Doğu ve Balkanlar’dan ilginin arttığının altını çizen EMITT Fuarı Direktörü Hacer Aydın, şunları söyledi:

“Bu yıl, Uzak Doğu’dan Japonya, Çin, Güney Kore ve Endonezya ile Orta Asya ve Güney Asya’dan Özbekistan, Mongolya ve Hindistan’tan turizm profesyonelleri EMITT Fuarı’na katılım gösterecek. Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ ise Balkanları temsilen Fuarı’mızda ağırlayacağımız ülkeler. Bu yıl toplam 30 yabancı ülkeden gelen turizm profesyoneli ile yerli iş ortaklarımızı buluşturarak, yapılacak işbirlikleri ve satış anlaşmaları ile fuar alanında katılımcı ve ziyaretçilere 4 milyar TL’nin üzerinde bir iş hacmi sağlamayı hedefliyor.”

Etkinlik programı

EMITT 2020’de TTYD, TÜROFED, TÜRSAB gibi sektöre yön veren kurumların ağırlanacağı Başkanlar Forumu’nda dernek başkanları, beklentilerini, öngörülerini ve önerilerini paylaşacak. Sorumlu ve sürdürülebilir turizme dönüşümün nasıl gerçekleşeceği, yeni dönemde sektör profesyonellerini bekleyenler detaylarıyla konuşulacak. Fuarla eş amanlı gerçekleşecek etkinlik programında; konferanslar, keynote sunumlar, atölye çalışmaları, yerel ve uluslararası katılımcıların sahne şovları ile dolu günler olacak. Programda yer alan etkinliklerin konu başlıkları şöyle:

• Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor

• Markalaşma Yolunda Türkiye Turizminin Tanıtımı ve Geliştirilmesinde Aktörler Neler Yapacak?

• Turizme Damga Vuran Global ve Yerel Trendler

• Sorumlu, Sürdürülebilir ve Ulaşılabilir Turizme Dönüşüm Nasıl Gerçekleşecek?

• Türkiye Turizminin Yeni Çağına Yolculuk

• Dijital Satış Kanallarınızın Performansını Artırın

• Z Kuşağının Şifreleri Çözülüyor

• Influencerlar Geçici bir Heves mi, Etkili bir Çözüm mü?

• Belediyelerin Destinasyon Pazarlamasına Dair Turizm Hamleleri

• Yıldızlaşan Alternatif Akımlar

• Seyahat ve Beş Duyunun Keşfinde Kazandıran Fikirler

• Yurt Dışında Yeni Rotalar, Yeni Pazarlar

Fuarda ziyaretçiler, ödeme avantajı sunan alternatif tatil paketleri, makul fiyatlı kültür turizmi rotaları, yeni yurtdışı destinasyonlar hakkında bilgi alabilecekler.

EMITT Turizm Fuarı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle gerçekleştiriliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) de Fuar’ın iş ortakları arasında yer alıyor.