30 yıldır Kayseri’nin fırın lezzetlerini satıyor
“Kayseri’de fırıncılığı bilmeyen tek fırıncı bendim” diyen Altın Dede Mehmet Sönmez’in dükkânında nevzine, su böreği, Kayseri halkası, tandır böreği, Kayseri ketesi, su böreği, pastırmalı pide gibi lezzetler bulunuyor.
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