37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile bu yıl sonbaharda buluşuyoruz

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 36 yıldır Ankaralılık adına azim ve özenle düzenlediği Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun Onur Üyesi olduğu, başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali pandemi şartları nedeni ile zorunlu olarak 2 yıl ertelenmişti.

16 Nisan’daki Bilkent Senfoni Orkestrası konseri ile birlikte Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın Ankara’nın dört bir yanındaki farklı salonlarda “Ankara baharı müzikle daha güzel” dedirtecek sanatsal aktiviteleri başladı. Sonbahara kadar sürecek etkinlikler 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile zirveye ulaşacak.