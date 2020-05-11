38. Dyo Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

11 Mayıs 2020

Dyo Sanat Ödülleri 38. kez düzenlendi. “Denge ve Değişim” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 944 sanatçı bin 585 eserle başvurdu. Başvuruların Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı internet sitesi üzerinden kabul edildiği 38. DYO Sanat Ödülleri yarışmasında seçici kurul, ön elemenin ardından yapılan nihai seçim ile ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserleri belirledi.

Seçici Kurul, 3 eseri ödüle layık görürken 27 eseri de sergilenmeye değer buldu. Pentür dalında Engin Konuklu’nun “Avşa”, İrfan Dönmez’in “Bu ‘ben’im” ve özgün baskı dalında Hava Küçüköner’in “Sarı Bir Gün” adlı eseri 38. Dyo Sanat Ödülleri’nin kazananı oldu. Pentür dalında ödül alan eserlerin sanatçıları 25 bin TL, özgün baskı resim dalında ödül alan eserin sanatçısı ise 10 bin TL Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında 60 yılı aşkın süredir toplumun gelişimini desteklediklerini söyleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar şunları söyledi:

Feyhan Yaşar

“Dyo Sanat Ödülleri 1967 yılından bu yana aralıksız düzenleniyor. Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk resim yarışması olma özelliğini taşıyan ve alanında en uzun soluklu yarışmalardan biri olan Dyo Sanat Ödülleri yarışmasını 38. kez düzenlemiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Türk resim sanatına sayısız sanatçı ve eser kazandıran yarışmamıza bu yıl da rekor sayıda sanatçı rekor sayıda eserle katılım gösterdi. Dyo Sanat Ödülleri’nin sanat camiasından gördüğü ilgi ve destek bizleri çok mutlu ediyor. 38.Dyo Sanat Ödülleri yarışmasına katılan tüm sanatçılara teşekkür ediyor, ödül alan sanatçılarımızı kutluyorum. Nisan ayının başında yapmayı planladığımız ödül törenimizi, Koronavirüs’ün ülkemizde de yayılmaya başlaması sebebiyle sağlıklı günlerde yapmak üzere erteledik. En kısa sürede sağlıklı ve sanat dolu günlere ulaşmayı diliyoruz.”