39. İstanbul Film Festivali’nin yarışmaları 17-28 Temmuz’da

06 Temmuz 2020

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriyor.

Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.

39. İstanbul Film Festivali’nin diğer gösterimleri ise 9-20 Ekim arasında yapılacak. Filmekimi ile birlikte gerçekleştirilecek festivalin programı ilerleyen tarihlerde festivalin sosyal medya ve kanallarında ve internet sitesinde duyurulacak.

Yarışma Heyecanı

39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma Jürisi’nin diğer üyeleri, yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı.

Selçuk Metin’in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar’ın yaşamını konu edinen İyi ki Yapmışım belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar’ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapılacak. İyi ki Yapmışım ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyicilerle buluşacak.

Ulusal Yarışma

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarışacak:

Bina / Orçun Behram, Plaza / Anıl Gelberi, Nasipse Adayız / Ercan Kesal, Körleşme / Hacı Orman, Ceviz Ağacı / Faysal Soysal, Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal, Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü, Uzak Ülke / Erkan Yazıcı, Şair / Mehmet Emin Yıldırım, Bilmemek / Leyla Yılmaz, Soluk / Özkan Yılmaz.

Ulusal Kısa Film Yarışması

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor.

Biletler

17-28 Temmuz tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde Covid-19 tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak festival gösterim biletleri, 9 Temmuz Perşembe 10.30’da İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 10 Temmuz Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor.

Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden 10 Temmuz Cuma 10.30’da satışa açılıyor.