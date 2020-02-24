39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başlıyor

24 Şubat 2020

39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları’nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada çocuklar, resimlerini #pinarcocukresimyarismasi etiketiyle sosyal medyada da paylaşarak yarışmaya katılabilecek. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na çocuklar 3 Nisan 2020 tarihine kadar resimlerini PTT aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebilecek.

Eğitim bursu desteği

Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan’ın jürilik görevini üstlendiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jürilerin değerlendirmeleri sonucunda 3 öğrenci bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Türkiye’nin 7 bölgesi, Almanya, Kıbrıs, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile sosyal medya kategorilerinden seçilerek belirlenecek toplam 11 minik ressam, tablet ve profesyonel resim malzemeleri ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılım 3 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Minik ressamlar arasından seçilecek öğrenciler, Haziran ayında İzmir’de gerçekleştirilecek resim sergisine ve ödül törenine katılacak.