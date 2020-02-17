4 bine yakın deniz aracı sergilenecek!

17 Şubat 2020

Mega yatlardan teknelere, yelkenlilerden şişme botlara kadar 4 bine yakın deniz aracı, CNR Avrasya Boat Show’da deniz tutkunları ile buluşacak. 10 bini aşkın markanın ürünlerini sergileyeceği etkinlikte, bin ile 102 milyon lira arasında her bütçeye uygun araçlar yer alıyor. 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat - 1 Mart tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Denizcilik sektörünün geniş kapsamlı buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, 85 bin metrekarelik alanda 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak. Fuarda; ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkacak.

Ekipman ve aksesuarlar da sergilenecek

Fuarda ithal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar ve konsepte uygun giysi üreticileri ürünlerini sergileyecek.

“Sea Talks”

CNR Avrasya Boat Show’da Sea Talks etkinliği de yapılacak. Aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Sercio Davi, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Mustafa Taviloğlu ve Behzat Şahin’in de yer aldığı isimler denizi, tutkularını ve yolculuklarını deniz severlerle paylaşacaklar. Fuarda ayrıca Şinasi Yelkenci’nin denizden çıkardığı atıklardan oluşan ‘Palıkhane” isimli sergisinin yanı sıra DENTUR, Gezgin Korsanlar ve DADD gibi kuruluşların çeşitli etkinlikleri de yer alacak.