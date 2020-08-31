4. Bodrum Caz Festivali 1 Ağustos’ta

31 Ağustos 2020

FARUK ŞÜYÜN

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali dördüncü yılında 1 -8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Covid-19 pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe kurallarına yönelik birçok düzenleme yapıldı.

Festivalin teması, sosyal mesafeye dikkat çekmek için Duo / İkili Projeler olarak belirlendi. Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Gümüşlük Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekânlarda etkinliğe özel hazırlanmış projeler yer alacak. 4, 6 ve 8 Eylül’de Bir Bilet İki Konser olacak.

Program

1 Eylül 2020 Salı: 21:00- Açılış Konseri - Bodrum Kalesi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Şef: Münif Akalın Solist: Şenay Lambaoğlu.

2 -7 Eylül 2020: Caz Atölyeleri.

3 Eylül 2020 Perşembe: 21:00 Dibeklihan’da Sergi Açılışı.

4 Eylül 2020 Cuma: 18.30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Hülya Sezgün & Murat Arkan; 21.00 Barbaros & Tuluğ Tırpan / A Touch of Jazz.

5 Eylül 2020 Cumartesi: 21.00 Bodrum Kalesi Anjelika Akbar & Hakan Aysev / Mutlu Aşk Şarkıları.

6 Eylül 2020 Pazar: 18:30 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Dila Bahar & Uraz Kıvaner; 21:00 Sine-Kabare - Nostaljik Divalarla Bir Gece.

8 Eylül 2020 Salı: 18.30 İlgen Küçükseller & Murat Arkan; Buket Bengisu & Doğan Kospançalı; 21.00 Maya Belsitzman & Matan Ephrat / Dijital Konser.